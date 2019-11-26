Владимир Шантарович о том, как растят чемпионов: заканчивается физиология, дальше нужно дубасить

Денег не жалеют на новые спортивные базы (их в стране не один десяток), их материальное обеспечение и крепкие кадры. Ведь очевидно, что многое зависит от тренера.

Новости Беларуси. Вырастить чемпиона непросто, хотя со стороны государства все создается по-максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси:

Ни в одном учебнике не написано, как стать чемпионом мира, Европы и тем более Олимпийских игр. Поэтому – правильный селекционный отбор. И не то что правильный, качественный отбор. Те специалисты, которые работают на этом звене, должны это все увидеть, понимаете?

Потом они его должны трансформировать: построение движений, техническое исполнение. Развить определенные качества и готовить для работы в сборных командах. После сборных команд он приходит в национальную команду, если он отобрался.

А дальше все, заканчивается физиология, развитие всех качеств заканчивается. Дальше нужно дубасить – развивать те качества, которые необходимы данному виду спорта.