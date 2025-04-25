Чем полезно общение младенцев с домашними животными, объяснила педиатр

Аллергия на животных, как ее еще называют, эпидермальная – бич современности. По статистике, каждый пятый человек на дух не переносит кошек и собак. Долгое время считалось, что контакт маленького ребенка с домашними питомцами может повысить риск развития у него аллергии. Сегодня специалисты выяснили, что это не так. На самом деле, братья наши меньшее способствуют более раннему формированию здоровой микробиоты кишечника у младенцев, и это снижает риск развития аллергии в детстве, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Кардаш, педиатр:

Очень важно, в каких условиях живет малыш. Наша стерильность и попытка вымыть квартиру начисто, насухо, добела играет с нами в злую шутку. Гораздо полезнее, если малыш целует и обнимает своего котика в своей кроватке уже в пятимесячном возрасте и целует его в мокрый носик. Это будет для него гораздо полезнее, чем если ребенок будет жить в четырех стенах, идеально вылизанных и вымытых всевозможными химическими растворами, чтобы обезопасить его от каких-то бактериальных обсеменений. Чем больше обсеменяется ребенок в процессе своей жизни, особенно в первый год жизни, тем более здоровая иммунная система у него будет.