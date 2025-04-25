Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты

Что такое аллергия? Это сбой в работе иммунной системы, которая принимает обычные вещи, вроде кошачьей шерсти или пыльцы растений, за потенциального агрессора. При встрече с аллергеном организм вырабатывает антитела. Они запускают воспалительную реакцию, которая может выражаться по-разному. Среди наиболее частых проявлений аллергии – ринит, дерматит, бронхиальная астма, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Громада, врач-аллерголог-иммунолог:

Реакция нашего организма не такая, не классическая, как у всех, на какой-то чужеродный агент. Как правило, аллергическими реакциями мы называем те реакции, которые происходят при взаимодействии с белковыми молекулами. Либо, крайне редко, с другими молекулами небелкового происхождения, при условии, что эти молекулы попали в наш организм, соединились с белками нашей крови, и уже организм их воспринимает как аллерген.

Специалисты полагают, что в появлении этого заболевания виновата современная цивилизация. Раньше человек был ближе к природе, уровень гигиены был намного проще, не было антибиотиков и холодильников, поэтому иммунитету было чем заняться. Сегодня же все изменилось, и аллергия стала платой за комфорт.