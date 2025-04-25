Как наш организм борется с внешними агрессорами? Об аллергии рассказали эксперты
Что такое аллергия? Это сбой в работе иммунной системы, которая принимает обычные вещи, вроде кошачьей шерсти или пыльцы растений, за потенциального агрессора. При встрече с аллергеном организм вырабатывает антитела. Они запускают воспалительную реакцию, которая может выражаться по-разному. Среди наиболее частых проявлений аллергии – ринит, дерматит, бронхиальная астма, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Ольга Громада, врач-аллерголог-иммунолог:
Реакция нашего организма не такая, не классическая, как у всех, на какой-то чужеродный агент. Как правило, аллергическими реакциями мы называем те реакции, которые происходят при взаимодействии с белковыми молекулами. Либо, крайне редко, с другими молекулами небелкового происхождения, при условии, что эти молекулы попали в наш организм, соединились с белками нашей крови, и уже организм их воспринимает как аллерген.
Специалисты полагают, что в появлении этого заболевания виновата современная цивилизация. Раньше человек был ближе к природе, уровень гигиены был намного проще, не было антибиотиков и холодильников, поэтому иммунитету было чем заняться. Сегодня же все изменилось, и аллергия стала платой за комфорт.
Екатерина Никитина, нутрициолог:
Аллергия сегодня набирает обороты. И с чем это связано? Конечно, это то, что мы проживаем в больших мегаполисах. Очень часто мамы рассказывают о том, что у малыша была аллергия, выехали на дачу, и стало все хорошо, симптомы притихли. Все больше у нас в питании каких-то консерваторов, красителей. Это обусловлено тем, что в организме идет непереносимость сульфатов. Где мы их можем найти? Пиво, чипсы, газировки.
Подробнее – в видео.