Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог

Иногда могут возникать совсем необычные перекрестные реакции. Например, у женщин, у которых есть аллергия на собак, может возникнуть аллергия и на мужчин, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Громада, врач-аллерголог-иммунолог:

У собак это молекула Can f5, которая ответственна за простатспецифический антиген, то есть содержимое семенных органов. И замечено, что у тех пациентов, у которых есть аллергическая реакция на кобелей, на самцов, у них возможна перекрестная реакция на своего полового партнера. Это чаще касается женщин, у которых может быть реакция на их собственного мужчину в виде аллергии, в виде невынашивания беременности, связанная в прошлом или в настоящее время с аллергией к животному.