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Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог

25 апреля 2025 16:09
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Иногда могут возникать совсем необычные перекрестные реакции. Например, у женщин, у которых есть аллергия на собак, может возникнуть аллергия и на мужчин, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Как связана аллергия на мужчин и собак? Необычным фактом поделилась аллерголог-иммунолог-2

Ольга Громада, врач-аллерголог-иммунолог:
У собак это молекула Can f5, которая ответственна за простатспецифический антиген, то есть содержимое семенных органов. И замечено, что у тех пациентов, у которых есть аллергическая реакция на кобелей, на самцов, у них возможна перекрестная реакция на своего полового партнера. Это чаще касается женщин, у которых может быть реакция на их собственного мужчину в виде аллергии, в виде невынашивания беременности, связанная в прошлом или в настоящее время с аллергией к животному.

Подробнее – в видео.

# Аллергия # Здоровье # Медицина # Ольга Громада

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