Прямой эфир

Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт

26 ноября 2019 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обрадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная команда, как и все другие. Я БАТЭ тогда пообещал стадион построить, если они будут хорошо играть. Как бы ни был трудно, мы им построили этот стадион.

Но я рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. Подтягивается «Шахтер», другие команды, это уже конкуренция. И вот в этой конкуренции я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.

«Стадион просто сходит с ума». Показываем, как в Бресте праздновали победу «Динамо» на чемпионате Беларуси

# Футбол Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: спорт стал политикой, войной без правил. В плен не берут, расстреливают сразу
26 ноября 2019 18:45

Александр Лукашенко: спорт стал политикой, войной без правил. В плен не берут, расстреливают сразу

Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины
26 ноября 2019 18:26

Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины

Владимир Шантарович о том, как растят чемпионов: заканчивается физиология, дальше нужно дубасить
26 ноября 2019 18:12

Владимир Шантарович о том, как растят чемпионов: заканчивается физиология, дальше нужно дубасить