Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко привел пример с брестским «Динамо»: выстрелило. Впервые за 13 лет в белорусском футболе появился новый чемпион, потеснил БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обрадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная команда, как и все другие. Я БАТЭ тогда пообещал стадион построить, если они будут хорошо играть. Как бы ни был трудно, мы им построили этот стадион.
Но я рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. Подтягивается «Шахтер», другие команды, это уже конкуренция. И вот в этой конкуренции я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.
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