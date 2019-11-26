Президент Беларуси: рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда, и не за государственный счёт

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обрадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная команда, как и все другие. Я БАТЭ тогда пообещал стадион построить, если они будут хорошо играть. Как бы ни был трудно, мы им построили этот стадион.

Но я рад за Брест, что появилась волевая конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. Подтягивается «Шахтер», другие команды, это уже конкуренция. И вот в этой конкуренции я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.