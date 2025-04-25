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Новый МТК откроют в Ветковском районе в рамках Чернобыльской программы

25 апреля 2025 14:56
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Объект в рамках Чернобыльской программы сейчас возводят в Ветковском районе. Около деревни Тарасовка появится новый молочно-товарный комплекс, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

Новый МТК откроют в Ветковском районе в рамках Чернобыльской программы-2

Артем Горбачев, исполнительный директор сельхозпредприятия «Ветковский агросервис»:
Это увеличение нашей старой фермы. Старая ферма была построена в 2010 году, и она была для мясного скота, потом переоборудована на молочный скот. Данная ферма позволит нам увеличивать удой и дойное стадо, следом – весь шлейф поголовья скота. Государственная поддержка в целом нас устраивает, нам помогают удобрениями, топливом – всем необходимым мы обеспечены. Получаем новую технику.

Новый МТК откроют в Ветковском районе в рамках Чернобыльской программы-4

Вырастут не только экономические показатели, но и количество рабочих мест в районе – на МТК трудоустроят 20 человек. 

Артем Горбачев:
Штатная численность у нас составляет 143 человека. По ИТР мы укомплектованы полностью. У нас есть молодые специалисты, каждый год приходят, остаются, предоставляем жилье. Не обижаем, работаем, учим. Едут – здесь есть выплаты от государства, предприятия. Люди едут по распределению, некоторые сами берут направление.

Новый МТК откроют в Ветковском районе в рамках Чернобыльской программы-6

И действительно, на пострадавших территориях у молодых специалистов особая поддержка. При заключении первого пятилетнего контракта им выплачивают 200 базовых величин, при повторном – еще 300. Пожалуй, в этом и заключается одно из главных достижений госпрограммы – благодаря созданным комфортным условиям и мерам стимулирования молодежь выбирает для жизни эти районы.

# Предприятия Беларуси # Сельское хозяйство # Государственная политика

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