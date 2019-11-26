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Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины

26 ноября 2019 18:26
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Новости Беларуси. Трамплин к победе и успеху – любая поддержка со стороны, хоть словом, хоть делом, каким бы титулованным спортсменом ты ни был, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины-1

А если речь о признании в виде госнаград и благодарностей от Президента – тем более. По хорошей традиции во Дворце Независимости чествуют тех, кто этого действительно достоин.

Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины-4

Артем Козырь, заслуженный мастер спорта Беларуси:
Я получил ту награду, к которой, в принципе, очень долго шел. Я очень хотел и сейчас здесь задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины. Очень рад, что государство оценивает весь труд, вложенный в это все, за всю работу, которую мы проделываем.

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# Гребля # Артем Козырь # Фотофакт

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