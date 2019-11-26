Артем Козырь: задумался о том, что нужно ставить какие-то новые вершины

Новости Беларуси. Трамплин к победе и успеху – любая поддержка со стороны, хоть словом, хоть делом, каким бы титулованным спортсменом ты ни был, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если речь о признании в виде госнаград и благодарностей от Президента – тем более. По хорошей традиции во Дворце Независимости чествуют тех, кто этого действительно достоин.