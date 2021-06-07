«Ударное звено всё равно будет женская байдарка». Владимир Шантарович рассказал о планах на Олимпиаду

Новости Беларуси. Восемь медалей разного достоинства и третье место в команде – итог выступления сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на чемпионате Европы, который завершился в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самыми быстрыми на континенте стали: каноистка Ольга Климова на 5 километрах, мужская байдарка-четверка на 1 000 метрах и мужская байдарка-двойка на 500-метровке. Серебряные награды добыли байдарочник-марафонец Олег Юреня, каноист-спринтер Артем Козырь и женская байдарка-четверка, в которую вошли Маргарита Махнева, Ольга Худенко, Надежда Попок и Марина Литвинчук. На третью ступень пьедестала в своих видах поднялись Елена Ноздрева и Ольга Худенко с Мариной Литвинчук в двойке.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Главное – проверить было те номера олимпийской программы, на которые мы настраивались. Ударное звено все равно будет женская байдарка. У меня появилась какая-то внутренняя уверенность, что они доедут двойку очень серьезно. И доедут они эту четверку. Вот два сольных номера программы.

Одиночка 500, двойка 500 и четверка 500. Все, что касается двойки женской каноэ, там тоже битва психологическая идет. И все, что касается у нас сольного номера, это байдарка-одиночка мужская, Юреня Олег. И тот номер программы, который мы отобрали на Олимпиаду, это четверка.

Я всегда говорил: надо работать только в режиме качества.