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«Ударное звено всё равно будет женская байдарка». Владимир Шантарович рассказал о планах на Олимпиаду

07 июня 2021 21:16
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Новости Беларуси. Восемь медалей разного достоинства и третье место в команде – итог выступления сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на чемпионате Европы, который завершился в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ударное звено всё равно будет женская байдарка». Владимир Шантарович рассказал о планах на Олимпиаду-1

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Самыми быстрыми на континенте стали: каноистка Ольга Климова на 5 километрах, мужская байдарка-четверка на 1 000 метрах и мужская байдарка-двойка на 500-метровке. Серебряные награды добыли байдарочник-марафонец Олег Юреня, каноист-спринтер Артем Козырь и женская байдарка-четверка, в которую вошли Маргарита Махнева, Ольга Худенко, Надежда Попок и Марина Литвинчук. На третью ступень пьедестала в своих видах поднялись Елена Ноздрева и Ольга Худенко с Мариной Литвинчук в двойке.

«Ударное звено всё равно будет женская байдарка». Владимир Шантарович рассказал о планах на Олимпиаду-4

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Главное – проверить было те номера олимпийской программы, на которые мы настраивались. Ударное звено все равно будет женская байдарка. У меня появилась какая-то внутренняя уверенность, что они доедут двойку очень серьезно. И доедут они эту четверку. Вот два сольных номера программы.

Одиночка 500, двойка 500 и четверка 500. Все, что касается двойки женской каноэ, там тоже битва психологическая идет. И все, что касается у нас сольного номера, это байдарка-одиночка мужская, Юреня Олег. И тот номер программы, который мы отобрали на Олимпиаду, это четверка.

Я всегда говорил: надо работать только в режиме качества.

«Ударное звено всё равно будет женская байдарка». Владимир Шантарович рассказал о планах на Олимпиаду-7

Сезон у гребцов только стартовал, впереди спортсменов ожидает плотный график соревнований. Перед главными играми четырехлетия наши гребцы выступят на чемпионате Беларуси, который пройдет с 16 по 20 июня в Заславле. Кроме того, запланирован вояж на молодежный чемпионат мира.

# Олимпиада 2020 # Владимир Шантарович # Ольга Климова # Олег Юреня # Артем Козырь # Маргарита Махнева # Ольга Худенко # Надежда Попок # Марина Литвинчук # Елена Ноздрёва # Фотофакт

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