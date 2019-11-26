Александр Лукашенко – сборной по гребле: вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребёнок, вы помладше

Новости Беларуси. А если со спортом вдруг решено завязать, на свое место будь добр привести другого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это большое счастье и большая радость, когда выступают твои спортсмены и побеждают. Вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребенок, вы помладше. Поэтому это гордость.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды​​​​​​​

Мне кажется, ты (Марина Литвинчук – прим. ред.) не уйдешь из этого вида спорта, пока Шантарович на пенсию не пойдет. Уйдешь? Нет, ты не должна уходить. Мы тебя не отпустим, пока ты на стол не положишь или в лодку не посадишь еще двоих-троих таких, как сама.

Это тоже важный вопрос для спортсмена. Ушел, а замены нет. А величие спортсмена еще и в том с моей точки зрения, когда он за руку приведет кого-то вместо себя.