2-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом

2-й сезон военно-патриотического турнира «Вызов» подходит к завершению. В полуфинале 70 юношей и девушек встретил Борисовский район. Они приехали из разных уголков Беларуси, чтобы показать свои сильные стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На три дня школьники переехали на полигон, где будут познавать весь армейский быт. Для юных патриотов подготовили насыщенную программу. Сегодня участники турнира научатся собирать и разбирать автомат, стрелять, пройдут обучение ориентированию, медицине и связи. К этим дисциплинам они основательно готовились.

Ирина Ильюшенко, воспитанница военно-патриотического клуба «Орлята – наследники Победы»: Каждый день у нас были очень мощные тренировки, на которых мы и уставали, и сбивали себе коленки, пока тренировали показательное выступление. Очень сильно уставали, но это все было сделано для того, чтобы сейчас приехать сюда и показать, что мы можем сделать все возможное, чтобы пройти в финал.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

С этой целью и был придуман сам проект, чтобы погрузить ребят на три дня в армейский быт, чтобы кто-то понял для себя, что он готов связать свою жизнь с армейскими буднями, хочет поступить в Военную академию. Кто-то, наоборот, увидит сложность в этом и примет решение, что не сможет что-то выполнить.

Все, чему научатся сегодня, уже завтра предстоит делать качественно и на скорость. Соревноваться ребята будут в различных дисциплинах. В том числе традиционно пройдет историческая викторина на знания родного края. Испытания определят лучших, кто пройдет в финал.