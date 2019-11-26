Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды

Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:

Прекрасно понимаю, что эти все высокие награды, которые вы нам сейчас вручили, – это аванс перед главными соревнованиями, Олимпийскими играми в Токио. Мы не будем раздавать пустые обещания, работаем, и очень серьезно. Пашем, не жалея сил, здоровья, энергии, потому что в Токио мы будем сражаться за самые высокие награды.

Нас будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья. Знаем, Александр Григорьевич, что вы будете переживать за нас. Поэтому мы не имеем права подвести.