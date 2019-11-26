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Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды

26 ноября 2019 19:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды-1

Марина Литвинчук, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:
Прекрасно понимаю, что эти все высокие награды, которые вы нам сейчас вручили, – это аванс перед главными соревнованиями, Олимпийскими играми в Токио. Мы не будем раздавать пустые обещания, работаем, и очень серьезно. Пашем, не жалея сил, здоровья, энергии, потому что в Токио мы будем сражаться за самые высокие награды.

Нас будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья. Знаем, Александр Григорьевич, что вы будете переживать за нас. Поэтому мы не имеем права подвести.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды-4

Александр Лукашенко:
Ты даже не представляешь, насколько я переживаю за вас. И мамы, и папы, и бабушки, и друзья вместе взятые ничего не значат. И ругаюсь на вас, когда вы проигрываете миллиметры или где-то тактику неправильно выбрали.

# Гребля # Марина Литвинчук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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