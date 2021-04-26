Александр Лукашенко: «Со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать, погрызть и порвать»

Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом Президент детально говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Сначала – Наровлянский район, 26 апреля – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась. Но сегодня здесь, как и в других уголках страны, живут достойные люди, подрастает молодое поколение. Им во многом не хочется отставать от преуспевающих районов Беларуси. Это и сама знаю как уроженка города Хойники. Поэтому глава государства четко ставит задачу: планировать здесь развитие различных направлений экономической деятельности, создавать больше рабочих мест. Нынешнее положение дел и работу в данном направлении Президент считает оправданно недостаточными. Потому к сентябрю поставлена задача выработать программу действий. Обо всем подробно расскажет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Т-34 – типичный монумент, напоминающий нам о подвиге Великой Отечественной войны. А это уже памятник героям нашего времени. Василий Игнатенко – наш земляк, пожарный-спасатель.

Именно его отделение заслонило своими телами весь мир от смертельных радионуклидов. Именно его расчет заслонил своими телами весь мир от чернобыльского пепла. Именно его расчет тушил пожар на крыше четвертого энергоблока. С ожогами он помогал спасать жизни своим коллегам. Василий Игнатенко теперь в металле и граните. Нет, он в вечности. Как живут белорусы в Брагине, пострадавшем от аварии на ЧАЭС, рассказывают они сами. «Мы здесь не одни, не брошены»

Евгений Пустовой:

На фотографиях во Дворце Независимости самые знаковые моменты из жизни современной Беларуси. На этой отражена вся политика Александра Лукашенко. На Полесье, в кругу крестьян, в чернобыльском регионе. Середина 1990-х. Тогда политики даже боялись посмотреть в эту сторону. Президент Лукашенко взялся поднять увядавший регион на высоту. Получилось.

Евгений Пустовой:

С высоты лучше всего заметен преобразившийся Брагин. Благоустройство райцентра завершилось в 2018 году. Президента встретили в парке, рядом – школа и местный стадион.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Сделан стадион, сделан Дом культуры, благоустроены дворовые территории, улицы, и был заложен парк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, коль мы по примеру Копыся, как когда-то мы в Копысе определялись, как благоустраивать небольшие городские поселки. Конечно, это городской поселок, надо понимать, что это центр района, поэтому это уровень выше, чем Копысь. Тем не менее элементы копысского благоустройства должны быть здесь задействованы. Перспектива развития Брагина и других маленьких этих вот, даже Наровлю взять, Хойники, туда дальше Корма, Ветка, ну, может Ветка в меньшей степени. Но надо вот участки эти, как тебе сказать, дорогу туда надо подвести, и слева, справа от дороги, грубо говоря, разбить на участки, где люди могут построить дом – для себя, частный дом. А где-то выделить площадки для строительства многоэтажных домов и других объектов. То есть в этом плане это хороший опыт не только поселков, но и районных центров приведения в порядок. А может, где-то еще в агрогородках, может, и в крупнейших городах таким образом вести застройку.

Евгений Пустовой:

Благоустраивать минимум по два городских поселка в каждой области ежегодно – это поручение Александра Лукашенко. Сегодня озвучен новый вектор развития региональных центров, чтобы каждый старался жить как хозяин. Александр Лукашенко:

Ну, где-то человек, может, придет, заявит, что ему надо 20 соток, 10 соток – надо дать эту землю. Пусть люди закрепляются.

Александр Кохан, председатель Брагинского райисполкома:

Сегодня в нашем городском поселке Брагин ежегодно порядка 10 домов строится. Александр Лукашенко:

Частных? Александр Кохан:

Частных. Александр Лукашенко:

Если мы актуализируем эту тему, придадим ей не только звучание, но и поможем людям. Ты будешь строить по всему району. Может, и 500 домов. Александр Лукашенко в Брагине: «115 тысяч – руками белорусов фактически мы закрыли эту страшную беду»

Евгений Пустовой:

26 апреля – дата трагедии, время надежды. Брагин отселяли дважды, 1986-м и 1990-м. Пустующее жилье занимали мигранты со всего Союза. Тогда взорвался не только Чернобыль, было множество горячих точек. А потом сюда поехали наши молодые специалисты. Жизнь вернулась.

Евгений Пустовой:

Молодому специалисту сразу предоставляют жилье. Заключаешь контракт на пять лет – единовременная выплата в 200 минимальных базовых величин, еще на пять лет – 300 минималок. Бесплатное питание детям и оздоровление с трех лет в санаториях за границей. Тот же санаторий «Беларусь» в Прибалтике – для детей Чернобыля, а не для политических элит.

Александр Лукашенко:

Когда ты едешь по дороге, это не так видно. Но когда поднимаешься над этими регионами, до слез больно, что эти земли могли бы остаться неухоженными, что они могли бы исчезнуть. Но еще больнее для меня, что уходит время, и ты не успеваешь что-то сделать, что должен сделать на этой земле. Поэтому наша задача в предстоящей пятилетке – выдержать все нападки. Со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать, погрызть и порвать. Мы должны выстоять, и, не глядя на это, возродить эти земли, на которых вы рискнули остаться, жить и рожать детей. За это от имени белорусского народа примите самые добрые мои пожелания и глубочайшую благодарность за ваше мужество. Вы не понимаете, какой подвиг вы совершаете, проживая здесь, возрождая эти земли и взращивая детишек. Низкий вам поклон, огромная вам благодарность. И мы сделаем все для того, чтобы этот край возродить.

Евгений Пустовой:

И если раньше чернобыльским регионам готовили роль Мекки для экстремальных туристов из-за заграницы, то сейчас это просто региональная Мекка. Да, сюда едут на экскурсию – чтобы увидеть и понять: живет Беларусь и после Чернобыля. В Брагине патриоты Беларуси со всей страны. «Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?

Евгений Пустовой:

После митинга-реквиема в местном райисполкоме провели внеплановое совещание. Тема – эффективное использование и вовлечение в оборот здешних земель. Этот разговор Президент начал еще 24 апреля в Наровлянском районе. Программа должна быть выработана до сентября.

Александр Лукашенко:

Делали все для того, чтобы разобраться, что происходит, спасти людей и спасти эти земли. Прошло 35 лет, мы видим, что плохо, от чего надо уходить и что надо делать, чтобы решить главную задачу. А главная задача для нас – возродить сегодня эти земли. Это главное. Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями.