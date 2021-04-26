«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?

Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала Наровлянский район, сегодня, 26 апреля, – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась. Александр Лукашенко в Наровлянском районе: «Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно»

26 апреля на центральной площади собрались люди со всего региона, чтобы сказать спасибо Президенту. За то, что сохранил жизнь после Чернобыля. Он словно земной ангел-хранитель для этого региона.

Брагин – наша малая родина, родина наших предков. Посмотрите, в каком красивом городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность, за то внимание, которое вы уделяете нашей Брагинщине и нашим чернобыльским районам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспомнил, в те времена прошлого года, когда наступали на нас протестуны, женщины, девчонки, постарше, помоложе, передают моим людям, говорят: «Передайте Президенту: если надо, мы перед омоновцами станем». Я говорю: «Передайте им, что не надо, чтобы женщины становились перед омоновцами и защищали свою страну».