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«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?

26 апреля 2021 18:37
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Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала Наровлянский район, сегодня, 26 апреля, – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась.

Александр Лукашенко в Наровлянском районе: «Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно»

«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?-1

26 апреля на центральной площади собрались люди со всего региона, чтобы сказать спасибо Президенту. За то, что сохранил жизнь после Чернобыля. Он словно земной ангел-хранитель для этого региона.

«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?-4

Брагин – наша малая родина, родина наших предков. Посмотрите, в каком красивом городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность, за то внимание, которое вы уделяете нашей Брагинщине и нашим чернобыльским районам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вспомнил, в те времена прошлого года, когда наступали на нас протестуны, женщины, девчонки, постарше, помоложе, передают моим людям, говорят: «Передайте Президенту: если надо, мы перед омоновцами станем». Я говорю: «Передайте им, что не надо, чтобы женщины становились перед омоновцами и защищали свою страну».

«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?-7

Вы наш национальный герой.
– Ой-ой-ой-ой.
– Вы не просто Президент, вы герой наш, понимаете.
– У меня судьба такая, что делать.
– Спасибо вам за все, здоровья вам крепкого-прекрепкого.

«Вы наш национальный герой». За что говорили спасибо Президенту в Брагине?-10

Спасибо за все. Бацька земли белорусской.

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