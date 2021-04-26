«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области.

Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия. Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины.

Я уроженка деревни Спирижье. У нас в Спирижье проживало очень много Игнатенок. Василий Игнатенко – родственник моего мужа.

Александр Григорьевич, разрешите, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков вручить вам мою работу. Александр Григорьевич, пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких и всю нашу любимую родину – Беларусь.