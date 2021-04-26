«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко
Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области.
Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других
Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия. Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины.
Не скрывая эмоций, родственница Василия обратилась к Президенту.
Я уроженка деревни Спирижье. У нас в Спирижье проживало очень много Игнатенок. Василий Игнатенко – родственник моего мужа.
Александр Григорьевич, разрешите, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков вручить вам мою работу. Александр Григорьевич, пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких и всю нашу любимую родину – Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо большое! Спасибо тебе!
Александр Лукашенко подчеркнул, что главной задачей остается возрождение пострадавших от радиации районов. В течение ближайших пяти лет нужно, выдержав все нападки и внешнее давление, реализовать соответствующую программу. Такую задачу поставил Президент на сегодняшнем совещании в Брагине. Разработать документ правительству поручено к сентябрю.