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«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко

26 апреля 2021 10:36
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Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области.   

Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-1

Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия. Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины.   

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-4

Не скрывая эмоций, родственница Василия обратилась к Президенту.   

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-7

Я уроженка деревни Спирижье. У нас в Спирижье проживало очень много Игнатенок. Василий Игнатенко – родственник моего мужа.   

Александр Григорьевич, разрешите, пожалуйста, от чистого сердца, от наших земляков вручить вам мою работу. Александр Григорьевич, пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких и всю нашу любимую родину – Беларусь.   

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Спасибо большое! Спасибо тебе!  

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-13

Александр Лукашенко подчеркнул, что главной задачей остается возрождение пострадавших от радиации районов. В течение ближайших пяти лет нужно, выдержав все нападки и внешнее давление, реализовать соответствующую программу. Такую задачу поставил Президент на сегодняшнем совещании в Брагине. Разработать документ правительству поручено к сентябрю.   

«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко-16

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Василий Игнатенко # Фотофакт

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