Александр Лукашенко в Брагине: «Сейчас они очнулись – хотят разделить опять пополам Беларусь»

26 апреля на центральной площади собрались люди со всего региона, чтобы сказать спасибо Президенту за то, что сохранил жизнь после Чернобыля. Он словно земной ангел-хранитель для этих мест.

Александр Лукашенко:

Я вспоминаю, как здесь в первые годы моего президентства, середине 1990-х, хотели создать Полесскую республику – отсоединиться от Беларуси. Это ж подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда – разделить пополам Беларусь до Минска. Это Польша, это на Восток, а Полессье – отдельно. И вот я так думаю: вот Чернобыль. Ну и что бы сейчас было с Полесской республикой? Ну, Припять бы, конечно, не высохла, рыба там бы была, но богатые приезжали бы вылавливать туда рыбу. Возле Лоева прекрасное место, на Днепре. А Полесской республики уже бы не было.

Сейчас они очнулись – хотят разделить опять пополам Беларусь. Все мечтают присоединить туда – не получится. И даже без меня не получится, все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим. Это для детей, это уже не для нас. Мы что-то прожили, хотя и сами не собираемся умирать.

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