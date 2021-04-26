Александр Лукашенко в Брагине: «Сейчас они очнулись – хотят разделить опять пополам Беларусь»

Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала Наровлянский район, сегодня, 26 апреля, – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась.
26 апреля на центральной площади собрались люди со всего региона, чтобы сказать спасибо Президенту за то, что сохранил жизнь после Чернобыля. Он словно земной ангел-хранитель для этих мест.
Александр Лукашенко:
Я вспоминаю, как здесь в первые годы моего президентства, середине 1990-х, хотели создать Полесскую республику – отсоединиться от Беларуси. Это ж подкидывали опять и деньжат, и идеи оттуда – разделить пополам Беларусь до Минска. Это Польша, это на Восток, а Полессье – отдельно. И вот я так думаю: вот Чернобыль. Ну и что бы сейчас было с Полесской республикой? Ну, Припять бы, конечно, не высохла, рыба там бы была, но богатые приезжали бы вылавливать туда рыбу. Возле Лоева прекрасное место, на Днепре. А Полесской республики уже бы не было.
Сейчас они очнулись – хотят разделить опять пополам Беларусь. Все мечтают присоединить туда – не получится. И даже без меня не получится, все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим. Это для детей, это уже не для нас. Мы что-то прожили, хотя и сами не собираемся умирать.
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