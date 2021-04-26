Как живут белорусы в Брагине, пострадавшем от аварии на ЧАЭС, рассказывают они сами. «Мы здесь не одни, не брошены»

Новости Беларуси. Возрождение пострадавших территорий от радиации по-прежнему остается главной задачей. Об этом детально Президент говорил во время своего рабочего визита в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала Наровлянский район, сегодня, 26 апреля, – Брагин. К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля приняла серьезный удар: многие люди переехали, часть предприятий закрылась.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Т-34 – типичный монумент, напоминающий нам о подвиге Великой Отечественной войны, а это уже памятник героям нашего времени. Василий Игнатенко – наш земляк, пожарный-спасатель. Именно его отделение заслонило своими телами весь мир от смертельных радионуклидов. Именно его расчет заслонил своими телами весь мир от чернобыльского пепла. Именно его расчет тушил пожар на крыше четвертого энергоблока. Будучи с ожогами, он помогал спасать жизни своим коллегам. Василий Игнатенко – теперь он в металле и граните. Нет, он в вечности.

Алла Злыдзенко – двоюродная сестра Василия Игнатенко. Жительница украинского города атомщиков Припяти сейчас работает в местном Доме культуры. Двоюродный брат был скромным. Человек-глыба. Он заслонил собой реактор, чтобы люди жили, чтобы здесь звучали песни.

Алла Злыдзенко, заведующая отделом любительского творчества Брагинского районного дома культуры:

Это мы на уборочной, это у нас были областные «Дожинки», мы пели. Евгений Пустовой:

То есть в Брагине песни поют. Алла Злыдзенко:

Поют, очень даже поют, и очень любят слушать песни.

Сегодня – дата трагедии. Сегодня – время надежды. Брагин отселяли дважды, в 1986-м и 1990-м. А пустующее жилье занимали мигранты со всего Союза. Тогда взорвался не только Чернобыль, множество горячих точек. А потом сюда поехали наши молодые специалисты. Жизнь вернулась. Наталья Корень родом из соседнего Лоевского района, но именно в Брагине решила пустить свои корни. Молодым специалистом приехала сюда три года назад. Райцентр переживал второе рождение. Сейчас она уже директор педагогического центра. Брагин – это город для семейной жизни. Здесь живут 4,5 тысячи человек. Но инфраструктура не хуже, чем в городах столичного региона.

Наталья Корень, директор Брагинского районного социально-педагогического центра:

Город наш живет. Здесь есть прекрасный спортивный центр, где можно провести вечером время в спортзале как взрослым, так и детям. Прекрасно живем, все в шаговой доступности. Все можно приобрести и организовать свой быт, как мебель, так и продукты питания. Здесь хочется жить, здесь хочется воспитывать детей и реализовывать себя.

Кстати, именно здесь один из лучших показателей рождаемости. 16 младенцев на 1000 человек в год. Вот она, среднестатистическая семья райцентра. Инженер-гидротехник Ирина Корзун в район попала по распределению, здесь нашла супруга и свое семейное счастье.

Ольга Корзун, жительница Брагина:

Я многодетная мама, у меня четверо детей. Собираемся строить дом по программе Президента. Очень хорошая поддержка от государства. А Юлия Молочко местная. Получив диплом, вернулась на малую родину. Теперь учитель свою любовь к региону передает молодому поколению.

Юлия Молочко, жительница Брагинcкого района:

Мы смотрим в будущее, смотрим на этот мир более широкими, открытыми глазами и верим в то, что нужно все-таки избавляться от этого статуса депрессивного района, нужно все-таки работать над собой и не ждать у моря погоды, а стараться улучить свой край, облагородить свою территорию, сделать ее лучше и привлекательнее, чтобы нам же самим было здесь приятнее жить. Но все-таки реально сравнить, что было и что стало, могут люди постарше.