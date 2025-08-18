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Новости по тегу #Александр Кохан

Комбайнер и водитель предприятия «Кухчицы» достигли рекордных результатов по сбору урожая
18 августа 2025 13:50

Комбайнер и водитель предприятия «Кухчицы» достигли рекордных результатов по сбору урожая

Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий
27 марта 2025 18:25

Подарок ко Дню города – в Лошицком парке ведётся реконструкция исторических зданий

В Мяделе открыли первый в райцентре бассейн – он относится к действующему ФОКу
05 ноября 2024 15:06

В Мяделе открыли первый в райцентре бассейн – он относится к действующему ФОКу

«Глаза и уши Президента в центральной области». Лукашенко назначил нового помощника по Минскому региону
13 июня 2024 18:56

«Глаза и уши Президента в центральной области». Лукашенко назначил нового помощника по Минскому региону

Сергей Молунов назначен Послом Беларуси в Кыргызстане
13 июня 2024 13:55

Сергей Молунов назначен Послом Беларуси в Кыргызстане

В историческом центре Минска реконструируют 8 объектов
04 декабря 2023 15:35

В историческом центре Минска реконструируют 8 объектов

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка
18 ноября 2022 14:53

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка

Красный костёл в Минске обследуют и восстановят после недавнего пожара
10 октября 2022 13:56

Красный костёл в Минске обследуют и восстановят после недавнего пожара

Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году
18 июля 2022 13:36

Реконструкцию кинотеатра «Победа» планируют завершить в 2023 году

Александр Лукашенко: «Со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать, погрызть и порвать»
26 апреля 2021 23:32

Александр Лукашенко: «Со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать, погрызть и порвать»

«Клиенты выходили через окна». Почему затапливает отреставрированную Революционную в Минске? Расследование СТВ
22 июля 2018 17:13

«Клиенты выходили через окна». Почему затапливает отреставрированную Революционную в Минске? Расследование СТВ

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?
17 июля 2018 19:39

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?