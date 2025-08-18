Новости по тегу #Александр Кохан

На финише жатвы определились комбайнер-семитысячник и водитель-шеститысячник. Ими стали работники предприятия «Кухчицы» Клецкого района Павел Шутило и Андрей Алексейчик.
Так, в помещении бывшего винокуренного завода и мельницы разместятся объекты общественного питания, гостиница и многофункциональный зал, где будет возможность проводить церемонии бракосочетаний всем отделам ЗАГС Минска.
Он рассчитан как для взрослых, так и для совсем юных пловцов. Есть две водные чаши: большая из четырех дорожек длиной 25 метров и глубиной от 1,2 метра до почти двух. И малая – глубиной 80 сантиметров.
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