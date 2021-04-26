Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»

Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области. Сегодня в Брагине, значительно пострадавшем от радиации, Александр Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти. В честь 35-летия со дня трагедии в городском парке высадили 35 кленов, символизирующих каждый год после катастрофы.
Вместе с белорусами, чьи жизни перевернула авария, их детьми и внуками глава государства почтил память героев-ликвидаторов.
Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других
Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия. Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины. Не скрывая эмоций, родственница Василия обратилась к Президенту.
«Пусть ангел-хранитель оберегает вас, ваших родных и близких». Родственница Василия Игнатенко обратилась к Александру Лукашенко
Александр Лукашенко подчеркнул, что главной задачей остается возрождение пострадавших от радиации районов. В течение ближайших пяти лет нужно, выдержав все нападки и внешнее давление, реализовать соответствующую программу. Такую задачу поставил Президент на сегодняшнем совещании в Брагине.
Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда
Речь шла о том, чтобы уделить внимание агрогородкам, обеспечить людям достойный уровень жизни, рабочие места и инфраструктуру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошло 35 лет. Мы видим, что плохо, от чего надо уходить, и что надо делать для того, чтобы решить главную задачу – возродить сегодня эти земли. И вот эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля.
Нам надо определиться, как мы позавчера говорили в Наровле, определиться, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Вот главное – надо сосредоточиться на этих агрогородках. Там будет сельскохозяйственное производство. Там будут стоять не лесоперерабатывающие предприятия, а какие-то пилорамы для первичной переработки древесины, чтобы мы бревна эти не таскали, а везли на деревоперерабатывающие предприятия необходимую деловую древесину. Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало.
«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями
Уделят внимание также и сельскому хозяйству – опоре в экономике этих районов. В целом, выработать детальную программу необходимо к сентябрю.