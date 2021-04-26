Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области. Сегодня в Брагине, значительно пострадавшем от радиации, Александр Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти. В честь 35-летия со дня трагедии в городском парке высадили 35 кленов, символизирующих каждый год после катастрофы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошло 35 лет. Мы видим, что плохо, от чего надо уходить, и что надо делать для того, чтобы решить главную задачу – возродить сегодня эти земли. И вот эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля.

Нам надо определиться, как мы позавчера говорили в Наровле, определиться, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Вот главное – надо сосредоточиться на этих агрогородках. Там будет сельскохозяйственное производство. Там будут стоять не лесоперерабатывающие предприятия, а какие-то пилорамы для первичной переработки древесины, чтобы мы бревна эти не таскали, а везли на деревоперерабатывающие предприятия необходимую деловую древесину. Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало.

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