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Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»

26 апреля 2021 13:55
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Новости Беларуси. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы. Об этом 26 апреля заявил Александр Лукашенко, посещая Брагин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-1

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной станции Президент в Гомельской области. Сегодня в Брагине, значительно пострадавшем от радиации, Александр Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти. В честь 35-летия со дня трагедии в городском парке высадили 35 кленов, символизирующих каждый год после катастрофы.   

Вместе с белорусами, чьи жизни перевернула авария, их детьми и внуками глава государства почтил память героев-ликвидаторов.   

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Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-4

Для каждого, кто сегодня пришел возложить цветы и вспомнить мужество земляков, Чернобыль – личная трагедия. Митинг-реквием прошел у памятника белорусскому пожарному Василию Игнатенко и отселенным деревням Гомельщины. Не скрывая эмоций, родственница Василия обратилась к Президенту.   

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Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-7

Александр Лукашенко подчеркнул, что главной задачей остается возрождение пострадавших от радиации районов. В течение ближайших пяти лет нужно, выдержав все нападки и внешнее давление, реализовать соответствующую программу. Такую задачу поставил Президент на сегодняшнем совещании в Брагине.

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Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-10

Речь шла о том, чтобы уделить внимание агрогородкам, обеспечить людям достойный уровень жизни, рабочие места и инфраструктуру.   

Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Прошло 35 лет. Мы видим, что плохо, от чего надо уходить, и что надо делать для того, чтобы решить главную задачу – возродить сегодня эти земли. И вот эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля.   

Нам надо определиться, как мы позавчера говорили в Наровле, определиться, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Вот главное – надо сосредоточиться на этих агрогородках. Там будет сельскохозяйственное производство. Там будут стоять не лесоперерабатывающие предприятия, а какие-то пилорамы для первичной переработки древесины, чтобы мы бревна эти не таскали, а везли на деревоперерабатывающие предприятия необходимую деловую древесину. Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало.   

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Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»-16

Уделят внимание также и сельскому хозяйству – опоре в экономике этих районов. В целом, выработать детальную программу необходимо к сентябрю.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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