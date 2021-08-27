Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК. Самое важное о событии

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

Запуск нового калийного производства позволит еще более эффективно развивать не только Петриковский район, но и все Полесье. Запасов калийной руды здесь хватит на 100 лет вперед. «Беларуськалий» уже сейчас один из ведущих игроков на мировом рынке, производит и продает более 20 % калийных удобрений, а с вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса только укрепит свои позиции. Это особенно важно, учитывая, что спрос в мире на такую продукцию постоянно растет. Из одного из самых уникальных регионов Беларуси и второго шахтерского города страны репортаж Юлии Бешановой.

Полесье для Беларуси регион уникальный. С особой атмосферой, о которой писали еще белорусские классики. С неповторимым языком и жителями с трудолюбивым характером. О своем особом отношении к этим людям глава государства говорил уже не раз. Полешуки достойны жить в комфортных и современных условиях. Губернатор докладывает – делают все по максимуму. Лукашенко на Петриковском ГОК: церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришёл – работай Но Президент уверен – чиновники иногда умышленно молчат о проблемах, а перед визитом высокого гостя наводят блеск исключительно в ближайших окрестностях. Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить

Решение о строительстве здесь горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 миллиона тонн хлорида калия в год было принято в 2012 году. Но при существующей технике комбинат может выпускать больше 2 миллионов тонн. Для района комбинат – стимул для развития – рабочие места с высокой зарплатой, благоустроенное жилье. Сегодня на предприятии работают более 800 человек. Но дальше – больше. Главное – не создать ситуацию, когда предприятие начнет «оттягивать » рабочие руки, например, из сельского хозяйства (читайте далее).

Петриков – небольшой городок в Гомельской области. Его население едва превышает 10 тысяч человек. Но сегодня он получил статус второго шахтерского города страны. Все благодаря месторождению калийной соли, залежи которой здесь открыли еще в середине XX века.

27 августа 2021 года в историю Беларуси войдет как особенный – день открытия Петриковского горно-обогатительного комплекса. Глава государства символично запустил предприятие – нажал на пульте управления кнопку запуска горно-шахтного проходческого комбайна. Лукашенко: мы никогда не подводили и не подведём своих партнёров, даже в условиях, которые нам создаёт коллективный Запад Запасов калийной соли в этом месторождении, по подсчетам геологов, хватит минимум на век. Составляют они порядка 1,8 миллиарда тонн. А общие промышленные запасы «соленого золота» в Беларуси насчитывают почти 8 миллиардов тонн. Мы занимаем третье место в мире после Канады и России.

Спрос на калийные удобрения – величина постоянная. Такие комбинаты – вклад в экономическую безопасность страны. Немного статистики. В этом году мировые продажи этого товара идут на рекорд. Ситуация в сельском хозяйстве поддерживает стабильно высокие цены. Так, недавние контракты на поставки хлористого калия, например, в Индию заключались по цене на 33 доллара выше, чем раньше. Президент на Петриковском ГОК: полмиллиарда голодают, не хватает продовольствия. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты Проект поражает масштабом – в сжатые сроки, практически в чистом поле вырос промышленный гигант. «Вскрыли» месторождение двумя вертикальными стволами. Что примечательно, 90 % оборудования – отечественного производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работы выполнялись исключительно белорусскими подрядными проектными, строительными, монтажными организациями, а доля отечественного оборудования составила под 90 %. То есть все сделали сами, из своих материалов.

В 2018 году глава государства дал поручение: вместе с ГОКом возводить и жилье, ведь сюда приедут люди. Уже построили почти 800 квартир. До конца года сдадут еще три дома. Инфраструктура подтягивается до общереспубликанского уровня. Председатель Гомельского облисполкома: города комфортные для жизни. Проблемы есть, но мы не останавливаемся и идём дальше Средний возраст сотрудников комплекса – 33 года. Много молодых семей, а значит, что скоро стоит ждать значительный прирост населения. Условия для этого уже созданы. Юные жители города попали в уникальное развивающее пространство: интерактивная и лего-комнаты, игровые лабиринты, бассейн. Новый детский сад рассчитан на 240 воспитанников. Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте

Еще одно требование Президента – благоустроить Петриков по примеру других небольших населенных пунктов. Дороги, инфраструктура, внешний вид зданий – все нуждалось в обновлении. На наведение порядка потратили порядка 50 миллионов рублей. Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы петриковцы понимали, что это собрано со всей страны, и в этом преимущество нашего социального уклада и нашего развития, когда мы понемножку-понемножку отовсюду создаем вот эти главные опорные точки развития нашего государства. И развиваем не только для нас, развиваем для всего мира и прежде всего для наших соседей. Обновлена почти вся инфраструктура города – основа. Основа города приведена в порядок, она новая. Ну а дальше надо шевелиться всем. Наталья Перко карьеру в банке сменила на должность в рудоуправлении. Говорит, работа действительно не только высокооплачиваемая, но интересная и перспективная.

Наталья Перко, специалист Петриковского рудоуправления:

Ощущения от работы здесь – ощущение гордости, радости. Очень, конечно, приятно, что у нас в городе такое производство. Для города это и для людей дополнительные рабочие места, развитие города.

Анатолий Ткачев, начальник участков тепло-водоснабжения тепловой электростанции:

Не только зарплаты. Это хорошие перспективы, молодой коллектив, новые рабочие места, хорошие перспективы карьерного роста. Зарплаты не ниже среднего. Стабильность. Юлия Бешанова, СТВ:

Шахтеры – люди особой породы. В основном, несентиментальные. Тяжелая и опасная работа накладывает отпечаток на характер. Многие политики пытаются откровенно с ними заигрывать. Но Президент признается – таким путем не пойдет.

Есть вполне конкретное понимание – у нас общая земля и только вместе мы сможем сделать свою страну лучше и сильнее. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что перед вами там целые поколения политиков заискивали. Я такой политики не придерживаюсь. Вы люди рабочие, специалисты достойные – шахтеры (читайте далее). Цените свою землю. Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, в Полесье, в мире нет. Поверьте мне. Ну нет той точки. Кроме полюсов, Северного и Южного, я побывал везде. Нет лучше края, чем здесь. Ну а мы будем стараться создавать для вас условия для того, чтобы вы могли кормить своих детишек. Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента