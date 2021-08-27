Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить

Новости Беларуси. Поддерживать Полесье и благоустраивать территории полесской земли – на это 27 августа еще раз чиновников нацелил глава государства во время поездки в Петриковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о Петриковском ГОК: церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришел – работай Губернатор области Геннадий Соловей доложил Президенту о социальном развитии региона. В Петрикове строится жилье для молодых специалистов, проведены ремонты в школах, где это давно уже само собой напрашивалось, выделены деньги на реконструкцию роддома в городе. По области строятся 8 спортивных площадок, в Жлобине полным ходом идет стройка второй ледовой арены. В общем, по словам Геннадия Соловья, жители области живут в комфорте.

Не секрет, что перед каждой поездкой Президента в регионы на территории тщательно работают сотрудники Госконтроля. Этот раз не стал исключением. На открытую проблему Президент не намекнул, а сказал прямо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, Василий Николаевич тебе передал твои косяки здесь. Ну, слушай, я вот так думаю: понятно, был какой-то кирпичный завод, молочный и прочее – ну, поставь там теплицу. Вот об этом и речь идет, что эти миллион рублей… Вот площадка есть, подведены коммуникации, есть электричество (электричества хватит на всех на перспективу) – ну, я грубо говорю – теплица – это самое простое. Возьми, разбей, поставь, и пускай работников полторы тысячи здесь будет работать. Пускай они там ковыряются, и как он решит, так и распределят эту продукцию. Это же для людей будет. Зачем забрасывать эти площадки? Ну, потом частники взяли в аренду, кто-то что-то выкупил – так заставь их порядок навести. Не хотелось бы больше, чтобы имели на эту тему разговор. Потому что загадим страну, потом еще два поколения будут все это в порядок приводить. Уже же решили как. Надо один год отдать на это, наметить у себя как губернатор по всей области эти точки, поставить задачу. И пускай председатели райисполкомов упираются. Все-таки здесь тысячи людей живут. Мобилизуются, будут проводить субботники, воскресники и приведут в порядок каждый район, каждый город. А так мы вот эту вот создаем красотищу, а кругом будет грязь. Понимаешь, о чем идет речь?

Что касается самой работы «Беларуськалия», то это один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений. И, несмотря на явное санкционное давление со стороны Запада, предприятие находит новых партнеров: в наших продуктах заинтересованы Китай, Бразилия, Индия и многие другие страны. Предприятие успешно наращивает экспорт калийных удобрений – он уже увеличился на 10 %. А за семь месяцев 2021 года прибыль выросла в два раза.