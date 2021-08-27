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Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить

27 августа 2021 11:50
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Новости Беларуси. Поддерживать Полесье и благоустраивать территории полесской земли – на это 27 августа еще раз чиновников нацелил глава государства во время поездки в Петриковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о Петриковском ГОК: церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришел – работай

Губернатор области Геннадий Соловей доложил Президенту о социальном развитии региона. В Петрикове строится жилье для молодых специалистов, проведены ремонты в школах, где это давно уже само собой напрашивалось, выделены деньги на реконструкцию роддома в городе. По области строятся 8 спортивных площадок, в Жлобине полным ходом идет стройка второй ледовой арены. В общем, по словам Геннадия Соловья, жители области живут в комфорте.

Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить-1

Не секрет, что перед каждой поездкой Президента в регионы на территории тщательно работают сотрудники Госконтроля. Этот раз не стал исключением. На открытую проблему Президент не намекнул, а сказал прямо.

Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, Василий Николаевич тебе передал твои косяки здесь. Ну, слушай, я вот так думаю: понятно, был какой-то кирпичный завод, молочный и прочее – ну, поставь там теплицу. Вот об этом и речь идет, что эти миллион рублей… Вот площадка есть, подведены коммуникации, есть электричество (электричества хватит на всех на перспективу) – ну, я грубо говорю – теплица – это самое простое. Возьми, разбей, поставь, и пускай работников полторы тысячи здесь будет работать. Пускай они там ковыряются, и как он решит, так и распределят эту продукцию. Это же для людей будет. Зачем забрасывать эти площадки? Ну, потом частники взяли в аренду, кто-то что-то выкупил – так заставь их порядок навести.

Не хотелось бы больше, чтобы имели на эту тему разговор. Потому что загадим страну, потом еще два поколения будут все это в порядок приводить. Уже же решили как. Надо один год отдать на это, наметить у себя как губернатор по всей области эти точки, поставить задачу. И пускай председатели райисполкомов упираются. Все-таки здесь тысячи людей живут. Мобилизуются, будут проводить субботники, воскресники и приведут в порядок каждый район, каждый город. А так мы вот эту вот создаем красотищу, а кругом будет грязь. Понимаешь, о чем идет речь?

Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить-7

Что касается самой работы «Беларуськалия», то это один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений. И, несмотря на явное санкционное давление со стороны Запада, предприятие находит новых партнеров: в наших продуктах заинтересованы Китай, Бразилия, Индия и многие другие страны. Предприятие успешно наращивает экспорт калийных удобрений – он уже увеличился на 10 %. А за семь месяцев 2021 года прибыль выросла в два раза.

Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом ещё два поколения будут в порядок приводить-10

После доклада глава государства принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса. Здесь же Александр Лукашенко обратился к трудовому коллективу предприятия. Президент призвал ценить Беларусь и сохранить ее суверенитет.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Соловей # Фотофакт

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