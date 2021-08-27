Президент на Петриковском ГОК: полмиллиарда голодают, не хватает продовольствия. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.
Спрос на калийные удобрения – величина постоянная. Такие комбинаты – вклад в экономическую безопасность страны.
Немного статистики. В 2021 году мировые продажи этого товара идут на рекорд. Ситуация в сельском хозяйстве поддерживает стабильно высокие цены. Так, недавние контракты на поставки калия, например, в Индию заключались по цене на 33 доллара выше, чем раньше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда говорят в народе: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Сейчас огромный спрос на продовольствие. Около миллиарда человек недоедают. Полмиллиарда голодают. Не хватает продовольствия. А это сельское хозяйство. А продовольствие – это матушка-земля, почва. А без удобрений никакого продовольствия быть не может. Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы, конечно, не радуемся тому, что люди голодают. Мы тоже впроголодь жили после распада Советского Союза, да и в конце Союза, в середине 1990-х. Сейчас мы уже в основном, на 99 %, забыли, что такое нужда: поесть, одеться. Я говорю «в основном», потому что люди же разные – есть побогаче, есть победнее. Но те, кто хотят работать, те живут нормально. А вот миллиард человек в мире бедствуют. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты.
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