Президент на Петриковском ГОК: полмиллиарда голодают, не хватает продовольствия. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

Спрос на калийные удобрения – величина постоянная. Такие комбинаты – вклад в экономическую безопасность страны.

Немного статистики. В 2021 году мировые продажи этого товара идут на рекорд. Ситуация в сельском хозяйстве поддерживает стабильно высокие цены. Так, недавние контракты на поставки калия, например, в Индию заключались по цене на 33 доллара выше, чем раньше.