Председатель Гомельского облисполкома: города комфортные для жизни. Проблемы есть, но мы не останавливаемся и идём дальше

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

В 2018 году глава государства дал поручение – вместе с ГОКом возводить и жилье, ведь сюда приедут люди. Уже построили почти 800 квартир. До конца 2021 года сдадут еще три дома. Инфраструктура подтягивается до общереспубликанского уровня.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Самое главное то, что были приведены в соответствие те здания социальной сферы, других, нашего жилья. И те школы, которые сегодня имеются, они по 40 лет не видели такого ремонта, который сейчас был сделан. Дальнейшая работа продолжается не только по Петрикову. В прошлом году мы сделали Мозырь, на который потратили 88 миллионов и в этом году 12, садик достраиваем, завершим к концу года. И, конечно, приступили к Добрушу. Добруш мы тоже сейчас делаем, в следующем году – Год письменности, мы его подведем в таком состоянии, который сегодня необходим для жизнедеятельности наших людей.

Уже даже в этом году восемь спортивных площадок строим футбольных по целой области, чтобы наши люди, дети могли заниматься спортом. В Жлобине продолжаем строительство хоккейной арены, завершаем второй этап, который был не завершен еще с 2013 года. Самое главное, это дает возможность людям здесь комфортно себя чувствовать и жить. Города комфортные для жизни. Конечно, у нас есть проблемы, что не хватает определенных средств, но самое главное, что мы не останавливаемся и идем дальше.

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