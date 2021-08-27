Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

В честь знаменательного события горняки подарили Президенту Беларуси символический подарок – руду, которую подняли с глубины 800 метров. Возраст породы – около 350 миллионов лет.