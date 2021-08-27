Прямой эфир

Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента

27 августа 2021 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

В честь знаменательного события горняки подарили Президенту Беларуси символический подарок – руду, которую подняли с глубины 800 метров. Возраст породы – около 350 миллионов лет.

Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента-1

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Мы из этого камня делаем самые качественные в мире удобрения.

Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Это мы поместим… Нам надо больше сделать во Дворце Независимости, поместить на самом видном месте, чтобы стояла бадья хорошая с рудой. Пусть вот такую отберут, а я место подберу, потому что шахтеры этого заслужили. Там тысячи людей проходят во Дворце Независимости – пусть смотрят. Это одна из основ нашей независимости.

Горняки вручили Александру Лукашенко руду, которой около 350 млн лет. Эмоции Президента-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте

Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом еще два поколения будут в порядок приводить

Лукашенко: мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров, даже в условиях, которые нам создает коллективный Запад

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Головатый # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога
27 августа 2021 17:49

Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур
27 августа 2021 17:46

Особо популярна селекция яблонь и груш. Белорусские учёные вывели новые сорта плодовых и ягодных культур

Председатель Гомельского облисполкома: города комфортные для жизни. Проблемы есть, но мы не останавливаемся и идём дальше
27 августа 2021 17:34

Председатель Гомельского облисполкома: города комфортные для жизни. Проблемы есть, но мы не останавливаемся и идём дальше