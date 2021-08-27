Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

Средний возраст сотрудников комплекса – 33 года. Много молодых семей, а значит, что скоро стоит ждать значительный прирост населения. Условия для этого уже созданы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Петриковский район получает новый стимул для развития, и я уверен, что в ближайшем будущем о Петрикове будут говорить, как о Солигорске. И лучше, потому что здесь люди другие. Все-таки Солигорск, там «солянка» такая была, когда строили. А здесь в основном наши, белорусы. Ну, и украинцы, мы тут вас не делим. А то еще подумают, что мы тут украинцев вообще. Нет, это наши люди, мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям. 1 сентября для детишек распахнет двери замечательный современный детский сад.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Коллектив молодой. Я думаю, что в следующем году мы задумаемся еще над одним детским садом.