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Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте

27 августа 2021 18:54
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Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте-1

Средний возраст сотрудников комплекса – 33 года. Много молодых семей, а значит, что скоро стоит ждать значительный прирост населения. Условия для этого уже созданы.

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте-4

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте-6

Юные жители города попали в уникальное развивающее пространство: интерактивная и лего-комнаты, игровые лабиринты, бассейн. Новый детский сад рассчитан на 240 воспитанников.

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Петриковский район получает новый стимул для развития, и я уверен, что в ближайшем будущем о Петрикове будут говорить, как о Солигорске. И лучше, потому что здесь люди другие. Все-таки Солигорск, там «солянка» такая была, когда строили. А здесь в основном наши, белорусы. Ну, и украинцы, мы тут вас не делим. А то еще подумают, что мы тут украинцев вообще. Нет, это наши люди, мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям. 1 сентября для детишек распахнет двери замечательный современный детский сад.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
Коллектив молодой. Я думаю, что в следующем году мы задумаемся еще над одним детским садом.

Александр Лукашенко: детишки у нас будут во дворце учиться, только рожайте-12

Александр Лукашенко:
Только рожайте! Детский сад такой же центр. Центр, не детский сад. Мы вам построим. Центр отличается от детского сада тем, что детишек смотрят в детском саду, как-то их поддерживают. А это дошкольное образование получат дети, развитие получат. Это будут самые развитые дети. Таких центров в мире уже никто не создает. Ну, только у нас, в социалистической так называемой Беларуси. Пускай называют, как хотят, но детишки у нас будут во дворце учиться. Таких центров мы и в Беларуси немного насчитаем. Поэтому рожайте.

Еще одно требование Президента – благоустроить Петриков по примеру других небольших населенных пунктов. Дороги, инфраструктура, внешний вид зданий – все нуждалось в обновлении. На наведение порядка потратили около 50 миллионов рублей.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Иван Головатый # Юлия Бешанова # Фотофакт

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