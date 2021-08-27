Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы говорили о психологической помощи пациентам, которые узнают, что у них положительный тест на ВИЧ. Но в помощи нуждается не только сам пациент, но и его родные и близкие, ведь для них это тоже шок. Как им объяснить, как правильно реагировать? Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь

Вадим Кецко, психолог:

Родственникам в первую очередь тоже нужно дать себе время. На мой взгляд, это очень важный момент – чтобы каждый двигался в своем ритме. Это, конечно, тоже шок, связанный с тем, что нужно принять человека в новом каком-то статусе. Он, возможно, будет казаться в принципе как будто новым, каким-то другим, чужим человеком. А если это отношения близкие, например, муж и жена, то это вообще может поменять отношения. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В вашей практике чаще разводы, чем сближение в семье после такого диагноза? Вадим Кецко:

Лично я еще не сталкивался с этим, но могу предположить, что это очень острая тема будет однозначно.