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Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога

27 августа 2021 17:49
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы говорили о психологической помощи пациентам, которые узнают, что у них положительный тест на ВИЧ. Но в помощи нуждается не только сам пациент, но и его родные и близкие, ведь для них это тоже шок. Как им объяснить, как правильно реагировать?

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Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога-1

Вадим Кецко, психолог:
Родственникам в первую очередь тоже нужно дать себе время. На мой взгляд, это очень важный момент – чтобы каждый двигался в своем ритме. Это, конечно, тоже шок, связанный с тем, что нужно принять человека в новом каком-то статусе. Он, возможно, будет казаться в принципе как будто новым, каким-то другим, чужим человеком. А если это отношения близкие, например, муж и жена, то это вообще может поменять отношения.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В вашей практике чаще разводы, чем сближение в семье после такого диагноза?

Вадим Кецко:
Лично я еще не сталкивался с этим, но могу предположить, что это очень острая тема будет однозначно.

Как рассказать близким и родственникам о ВИЧ-положительном статусе? Совет психолога-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Особенно если был факт измены, согласитесь.

Вадим Кецко:
Она, скорее всего, будет симптоматична, то есть просто говорить о том, что отношения разладились уже до этого, скорее всего.

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# ВИЧ/СПИД # общество # Вадим Кецко # Наталья Надольская # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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