Александр Лукашенко: мы переживаем непростое время, но вы должны понимать, что нас нигде не ждут

Новости Беларуси. Поддерживать Полесье и благоустраивать территории полесской земли. На это 27 августа еще раз чиновников нацелил Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после доклада глава государства принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса. Здесь же Александр Лукашенко обратился к трудовому коллективу предприятия. Президент призвал ценить Беларусь и сохранить ее суверенитет. Кроме того, подчеркнул, что белорусов нигде в других государствах не ждут, а потому нужно стараться строить свою жизнь в родной стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что перед вами там целые поколения политиков заискивали. Я такой политики не придерживаюсь. Вы люди рабочие, специалисты достойные – шахтеры. Конечно, вы заслужили уважение, но никто плясать перед вами не будет. Поэтому знайте, что как моя Беларусь, так это и ваша земля, и нашим детям жить здесь, в этой Беларуси. Цените это. Лукашенко на Петриковском ГОК: церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришел – работай Мы переживаем непростое время. Не только мы, многие страны. Что, в Украине легче? Нет. В России, думаете, хорошо? Да нет, у них тоже проблем хватает. Посмотрите, что творится сегодня в Центральной Азии, в наших центрально-азиатских республиках, которые входили некогда в советскую империю, в связи с событиями в Афганистане. Да и не только в Афганистане, везде очень много проблем. Даже в Китае, который мы приводим как пример, почти 1,5 миллиарда человек и огромные проблемы не только в деревне, но и в отдельных регионах. Об этом мне часто рассказывает председатель Си Цзиньпин. Везде, везде есть проблемы.

И вы должны понимать, что нас нигде не ждут. А если кто-то и ждет – ну, может быть, на плантациях, как часто украинцы говорят, у поляков или у немцев корячиться, собирать клубнику? Так лучше, мы только что на сей счет разговаривали, у себя возделывать и в свободное от работы время заниматься полезным трудом. Вам и так физического труда хватает, но это будет полезный труд. У нас много площадок освободилось здесь, в Петрикове. Они заброшенные, но там хорошая инфраструктура. Я губернатору говорю: это небольшие деньги, возьмите, теплицы поставьте, создайте что-нибудь на электричестве. Президент о проблемах в Гомельской области: загадим страну, потом еще два поколения будут в порядок приводить Электричества хватает в стране, многие просятся к нам: возьмите, возьмите, у вас избыток электроэнергии. Ну, считаем пока. Поэтому хорошее подсобное производство у тебя можно здесь создать. Я готов подключиться и помочь.