Лукашенко на Петриковском ГОК: церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришёл – работай

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественной церемонии предшествовало общение с чиновниками из региона.

Глава «Беларуськалия» доложил Президенту о работе нового комплекса и в целом главного предприятия. Петриковский ГОК – самый масштабный инвестпроект «Беларуськалия». На его возведение заложили 1,5 миллиарда долларов. Но уже есть расчеты специалистов: часть удастся сэкономить (конечно, не в ущерб качеству).

Производственная мощность ГОК сегодня – 1,5 миллиона тонн хлорида калия в год. Объемы планируют нарастить до 2 миллионов тонн. Но прежде всего главу государства интересовал кадровый вопрос. На комплексе работают более 800 человек, хотя площадке необходим трудовой ресурс в 1200-1300 работников. Александр Лукашенко задал вполне логичный вопрос: где руководитель планирует набирать кадры? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть тебе надо 300 человек. А где возьмем?

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

На сегодня из этих 850 примерно 60 %, почти 500 человек, – это жители Гомельской области. Минская область, Брестская – практически едут из всех областей Республики Беларусь. Благодаря той поддержке и программе социальной, которая есть в регионе, в Петрикове, люди с удовольствием едут. Средний возраст работников на комбинате сегодня 33 года. Александр Лукашенко:

Проблем с дисциплиной нет?

Иван Головатый:

Скажем так, первое время было с точки зрения соблюдения внутренней дисциплины. Но народ почувствовал, что необходимо работать. Александр Лукашенко:

Почувствовал, что если не будешь работать, то на это место придет кто-то другой? Иван Головатый:

Да.

Александр Лукашенко:

Церемониться здесь никто ни с кем не будет, пришел – работай. Эту территорию надо развивать. Все-таки полешуки у нас не обделены вниманием, но мы уже особо их тут не обогатили. Надо поддерживать Полесье. И у нас получится от Мозыря до Пинска этот кусок Полесья, тут Петриков как раз должен развиться. Житковичи – сам город хороший, там порядок уже давно навели, порядок неплохой. Но, конечно, в сельском хозяйстве надо смотреть. Ну и смотри только, деньги нельзя выделять на посадку деревьев. Надо везде это делать, но это не за деньги, это должны делать инициативным образом.