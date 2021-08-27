Лукашенко: мы никогда не подводили и не подведём своих партнёров, даже в условиях, которые нам создаёт коллективный Запад

Новости Беларуси. Без преувеличения, сегодня, 27 августа, исторический день для Беларуси: открытие очередного значимого для страны объекта – Петриковского горно-обогатительного комплекса. Его строили почти 10 лет и потратили 1 миллиард 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый значимый инвестиционный проект «Беларуськалия», и нет сомнений, что вложения окупятся многократно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Беларуськалий» – один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, более 20 % производит калийных удобрений и продает. Но самое главное, «Беларуськалий» (я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений, уже несколько, можно сказать, пятилеток) – это самый надежный партнер. Государственная компания, за ней стоит государство, и мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров, даже в тех условиях, которые нам сегодня создает коллективный Запад.

Нас сейчас испытывают на прочность разными санкциями Соединенные Штаты Америки, страны ЕС, когда беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают. И в это время мы никого не подводили. Мы выполним свои обязательства и весь произведенный товар в Беларуси, 12 миллионов, мы продадим, чего бы нам это ни стоило. Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран. И, опять же, уважаемые друзья, наше счастье в том, что эти гиганты так нуждаются в этом товаре, и мы с ними всегда сотрудничали. А это половина населения планеты.