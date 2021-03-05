Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»

Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны.

Изменения грядут, и начнут именно с нашего бренда. Времена, когда в каждой сельской семье было как минимум по одному «Аисту», прошли. Теперь в моде горная и детская техника. Лишь каждый третий велосипед и каждый второй мотоцикл, купленный белорусами, выпущены на мотовелозаводе. Поэтому приоритет – экспорт.

Но как нашим «Аистам» покорить другие страны? Но крылья «Аисту» подрезают налоговые препоны для импортных велосипедов в других странах, а наш рынок, наоборот, слишком гостеприимный для ввозной техники.