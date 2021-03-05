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Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»

05 марта 2021 19:52
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Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. 

Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»-1

Изменения грядут, и начнут именно с нашего бренда. Времена, когда в каждой сельской семье было как минимум по одному «Аисту», прошли. Теперь в моде горная и детская техника. Лишь каждый третий велосипед и каждый второй мотоцикл, купленный белорусами, выпущены на мотовелозаводе. Поэтому приоритет – экспорт.

Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»-4

Но как нашим «Аистам» покорить другие страны? Но крылья «Аисту» подрезают налоговые препоны для импортных велосипедов в других странах, а наш рынок, наоборот, слишком гостеприимный для ввозной техники.

Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»-7

Николай Ладутько, генеральный директор ООО «Мотовелозавод»:
Сегодня, если вы везете готовый велосипед и хотите продать его в Индии, вы должны заплатить 60 % налог. Если вы везете готовый велосипед и хотите продать его в Китайской Народной Республике, вы должны заплатить 100%-ный налог. Если вы везете готовый велосипед и хотите продать его в Европейском союзе, вы должны заплатить 47 % налог. Поэтому все территории защищаются. Мы небольшая страна, и нам сложнее защищаться. Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться.

Николай Ладутько: «Доля продаж качественных отечественных товаров должна увеличиться»-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Николай Ладутько # Фотофакт

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