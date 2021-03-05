Александр Лукашенко: если бы у нас была настоящая диктатура, я бы запретил по Минску ездить на автомобилях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы будете жить и какие у вас будут потребности к велосипеду, так и будет в Беларуси. Но главное, о чем я не сказал (это надо в правительстве проработать) – им нужно защитить рынок белорусский. А так получается, мы продаем черт знает где эти велосипеды, а в Беларуси – 30 %. Всего 30 %. Так вот надо в этой пятилетке выйти на 50-60 % и дальше развиваться. Будет качество нормальное, я уверен, что нам надо свой рынок занять и никому не отдавать. Как это сделать – это дело правительства.

Велодорожки – с Ладутько, когда он был мэром Минска – мы вам построили. У нас их достаточно, так же? Крутите, вертите. Самое лучшее было, если бы у нас была настоящая диктатура, я бы запретил вообще по Минску ездить на автомобилях. Только на велосипедах. Вот это было б здорово. Но это невозможно. Поэтому я сторонник ваш, притом такой ярый сторонник развития велосипеда, производства и велосипедного спорта, потому что он доступен всем.