Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать

Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дети же у них есть. Давайте определимся. Чтобы развивался мотовелозавод, нужны кадры, нужны преданные кадры специалистов. Определитесь и направьте целевым образом их детей в белорусские вузы, прежде всего в Минске. С таким условием, что там они получат образование, а сюда вернутся на работу. Кто ей поможет, что ты думаешь? Если бы мы ввели платное образование, как эти протестуны требуют… Какие у них деньги? Я сам учился и знаю, когда мать зарабатывала летом 40 рублей, это 35 долларов на сегодняшние деньги, если бы не было государственной вот этой поддержки, я никогда бы не поступил и не думал бы про вуз.

Поэтому определитесь и направьте в университеты детей их, которые вернутся сюда и будут работать, чтобы те знали, что мы своих не бросаем.