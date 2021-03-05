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Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать

05 марта 2021 17:41
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Новости Беларуси. Подход по-хозяйски, образцовое производство и порядок на территории. Об этом 5 марта шла речь на проблемном предприятии «Мотовело» и расположенном на его территории велозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда брендовое производство не первый раз уже в центре внимания высшего руководства страны. 

Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать-1

Глава государства старался вывести заводчан на разговор. Получился откровенный разговор. Президент отметил: велосипедный конвейер не остановится. При нынешней власти точно. Но надо развивать компетенции. О кадрах будущего думать уже сейчас.

Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дети же у них есть. Давайте определимся. Чтобы развивался мотовелозавод, нужны кадры, нужны преданные кадры специалистов. Определитесь и направьте целевым образом их детей в белорусские вузы, прежде всего в Минске. С таким условием, что там они получат образование, а сюда вернутся на работу. Кто ей поможет, что ты думаешь? Если бы мы ввели платное образование, как эти протестуны требуют… Какие у них деньги? Я сам учился и знаю, когда мать зарабатывала летом 40 рублей, это 35 долларов на сегодняшние деньги, если бы не было государственной вот этой поддержки, я никогда бы не поступил и не думал бы про вуз.

Поэтому определитесь и направьте в университеты детей их, которые вернутся сюда и будут работать, чтобы те знали, что мы своих не бросаем.

Александр Лукашенко на мотовелозаводе: направьте в университеты детей их, они вернутся сюда и будут работать-7

Это и есть социальные лифты. Генералами у нас в стране становятся дети заводчан. Как пример, у одного из сопровождающих главу государства милицейского чина родители почти полвека проработали именно на этом велозаводе. Как личная, так и жизнь производств напоминает вождение велосипеда: чтобы сохранить равновесие, нужно двигаться.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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