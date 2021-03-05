Александр Лукашенко: им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти

Глава государства также пообщался с коллективом предприятия. Он на мотовелозаводе небольшой – чуть больше сотни сотрудников. И если людей, работающих на производстве, больше интересовала судьба их предприятия, то журналисты задавали вопросы преимущественно политического толка. В частности, попросили прокомментировать вбросы о якобы личном дворце, которым владеет Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вообще в чем дело: я вот смотрю за этими беглыми, мы же знаем все их планы. Вот сейчас они: санкции, санкции! Против мотовелозавода. А мы хотим в Евросоюз продавать велосипеды и так далее. Ну, если нашим людям нужны санкции, пусть они их поблагодарят. Но им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один.

И одно из направлений, о которых я сказал, вот Путин – он украл там что-то... Они же кричали в Москве, так? Думают: вот это надо нам и в Беларуси. Надо найти «дворцы Лукашенко». «Дворец Путина» – значит, надо «Дворец Лукашенко». И показать, раскатать. Вот все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю, я тебя приглашу и покажу. Ну, лично покажу.

– Спасибо.

– Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я Президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь – вы тоже принимайте участие – сразу едьте и заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю.

Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова – это Президент. Вот и вся их политика.

Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть дворец. По-моему, 7 на 8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству.