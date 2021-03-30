Минобороны: «Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает обелить себя»

Новости Беларуси. Академия наук планирует выпустить второй том «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кампания по сбору данных идет с 2020 года.
Новости Беларуси. Академия наук планирует выпустить второй том «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кампания по сбору данных идет с 2020 года.
В Беларуси выпущено более 150 книг памяти, но тема Великой Победы не теряет актуальности. Вместе с тем находятся и те, кто пытается переписать историю, подвергнуть цензуре факты и принизить роль советского народа в борьбе с нацизмом. Кто и зачем – обсудили 30 марта за круглым столом историки, представители Минобороны, журналисты и реальные свидетели Великой Отечественной.
Участник ВОВ: тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек. У меня на глазах расстреляли мать, отца
Денис Федоров, заместитель начальника управления информации ГУИР Министерства обороны Беларуси:
Европейские народы не пережили всего того ужаса, который пережил наш белорусский народ, народ в целом всего Советского Союза. Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает обелить себя, обелить свою трусость, свой коллаборационизм, свою пассивность, которые были проявлены в годы Второй мировой войны, нашей Великой Отечественной войны.
К сожалению, у нынешнего поколения уже практически нет возможности узнать правду о войне из первых уст. Ветеранов с каждым днем становится все меньше. Задача сегодня – быть ближе к молодым людям, доносить историю Победы не только через книги и фильмы, но и социальные сети.
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