Минобороны: «Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает обелить себя»

Новости Беларуси. Академия наук планирует выпустить второй том «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кампания по сбору данных идет с 2020 года.

В Беларуси выпущено более 150 книг памяти, но тема Великой Победы не теряет актуальности. Вместе с тем находятся и те, кто пытается переписать историю, подвергнуть цензуре факты и принизить роль советского народа в борьбе с нацизмом. Кто и зачем – обсудили 30 марта за круглым столом историки, представители Минобороны, журналисты и реальные свидетели Великой Отечественной. Участник ВОВ: тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек. У меня на глазах расстреляли мать, отца