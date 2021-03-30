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Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим

30 марта 2021 16:59
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Новости Беларуси. Поправки в Конституцию – не новый опыт для нас. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:
Необходимость шлифовки документа назрела не потому, что он устарел или кто-то там на нас якобы надавил. Мы это делаем для себя. Ведь понятно, что основной свод законов любой страны должен развиваться в ногу со временем.

Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас принято в России подкидывать эти идеи) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Да нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет – диктатор и авторитарный руководитель – мы тоже не знаем. Поэтому это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции.

Но я часто говорил – к чему я это все рассказываю – для того, чтобы полномочия перераспределить, Конституцию менять даже не надо. Нет-нет, мы ее изменим, а то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет и не хочет менять эту Конституцию. Чепуха полная! Хочу я, не хочу – это имеет какое-то значение, но не решающее. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции. Будет. И будет абсолютно честно.

Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим-4

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# Конституция # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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