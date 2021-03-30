Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим

Виктория Ходосок, корреспондент: Необходимость шлифовки документа назрела не потому, что он устарел или кто-то там на нас якобы надавил. Мы это делаем для себя. Ведь понятно, что основной свод законов любой страны должен развиваться в ногу со временем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас принято в России подкидывать эти идеи) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Да нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим и какой он будет – диктатор и авторитарный руководитель – мы тоже не знаем. Поэтому это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции.

Но я часто говорил – к чему я это все рассказываю – для того, чтобы полномочия перераспределить, Конституцию менять даже не надо. Нет-нет, мы ее изменим, а то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет и не хочет менять эту Конституцию. Чепуха полная! Хочу я, не хочу – это имеет какое-то значение, но не решающее. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения Конституции. Будет. И будет абсолютно честно.