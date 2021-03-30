Александр Лукашенко: через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться

Новости Беларуси. Работа по возможным вариантам распределения полномочий началась по поручению главы государства еще в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Премьер Головченко докладывает: инвентаризация на всех уровнях проведена масштабная. Перераспределение – процесс не столь частый, потому каждый шаг должен быть обдуманным. Чтобы потом не пришлось, во-первых, менять все заново, во-вторых, сожалеть о сделанном.

Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом?

На совещании во Дворце Независимости 30 марта были и губернаторы. С одной стороны, локальные вопросы в большей степени могут решаться на местах. С другой стороны, от Президента закономерный вопрос: все ли понимают, что допполномочия – это и нагрузка, и ответственность за действия?