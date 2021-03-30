Александр Лукашенко: через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться

Новости Беларуси. Работа по возможным вариантам распределения полномочий началась по поручению главы государства еще в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа по возможным вариантам распределения полномочий началась по поручению главы государства еще в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Премьер Головченко докладывает: инвентаризация на всех уровнях проведена масштабная. Перераспределение – процесс не столь частый, потому каждый шаг должен быть обдуманным. Чтобы потом не пришлось, во-первых, менять все заново, во-вторых, сожалеть о сделанном.
Распоряжение ценнейшим активом страны. Какие полномочия точно останутся за Президентом?
На совещании во Дворце Независимости 30 марта были и губернаторы. С одной стороны, локальные вопросы в большей степени могут решаться на местах. С другой стороны, от Президента закономерный вопрос: все ли понимают, что допполномочия – это и нагрузка, и ответственность за действия?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ответственность – ключевой аспект во всей этой нашей работе. Правовые акты по передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос, кто конкретно будет отвечать за принимаемое решение. Никакого двоякого толкования здесь быть не должно. Продуманы ли возможные риски? Через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться. И к чему это может привести в современном мире, мы это понимаем. Это было в России. Я помню молодого Путина, когда он только стал президентом после Ельцина. Мы обсуждали этот вопрос, что ни регион – хотя в России это оправдано, она огромная страна – абсолютно разные решения. И выборы по-разному шли, и чтобы в кучу собрать Россию, многого стоило. Все ли получилось еще? Вы знаете хорошо Россию. Нам надо это или нет?
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