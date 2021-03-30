Беспроводная зарядка и цветные датчики. Какие шеринговые самокаты появились в Минске?

Новости Беларуси. В Минске теперь можно взять в аренду новые самокаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске теперь можно взять в аренду новые самокаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У модели сразу несколько фишек. Во-первых, она больше предыдущей, а значит, устойчивее. Также есть цветные датчики, по которым пользователь может сразу понять: свободен самокат, арендован или неисправен. Есть держатель для телефона и беспроводная зарядка. На полной батарее самокат может ехать около двух часов. Активировать шеринг можно привычным способом: в приложении.
Юлия Шинкевич, руководитель отдела маркетинга шеринговой компании:
Это не прокат, это шеринг. У наших самокатов нет конкретного места стоянки. То есть, например, вы на нем катались, приехали к своему дому, возле подъезда его оставили, припарковали, ушли. Сейчас в Минске уже 150 новых самокатов. Ближайшие 1,5-2 недели их будет 500.