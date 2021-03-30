Прямой эфир

Беспроводная зарядка и цветные датчики. Какие шеринговые самокаты появились в Минске?

30 марта 2021 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске теперь можно взять в аренду новые самокаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Беспроводная зарядка и цветные датчики. Какие шеринговые самокаты появились в Минске?-1

У модели сразу несколько фишек. Во-первых, она больше предыдущей, а значит, устойчивее. Также есть цветные датчики, по которым пользователь может сразу понять: свободен самокат, арендован или неисправен. Есть держатель для телефона и беспроводная зарядка. На полной батарее самокат может ехать около двух часов. Активировать шеринг можно привычным способом: в приложении.

Беспроводная зарядка и цветные датчики. Какие шеринговые самокаты появились в Минске?-4

Юлия Шинкевич, руководитель отдела маркетинга шеринговой компании:
Это не прокат, это шеринг. У наших самокатов нет конкретного места стоянки. То есть, например, вы на нем катались, приехали к своему дому, возле подъезда его оставили, припарковали, ушли. Сейчас в Минске уже 150 новых самокатов. Ближайшие 1,5-2 недели их будет 500.

# Необычный транспорт # общество # Юлия Шинкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны: «Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает обелить себя»
30 марта 2021 18:55

Минобороны: «Корректировать память о войне в нужную для себя сторону для европейцев означает обелить себя»

Участник ВОВ: тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек. У меня на глазах расстреляли мать, отца
30 марта 2021 18:19

Участник ВОВ: тот, кто не знал и не видел ужасов войны, может, тому невдомек. У меня на глазах расстреляли мать, отца

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»
30 марта 2021 17:44

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о встрече с Натальей Кочановой: «Вопросы были абсолютно разные»