Беспроводная зарядка и цветные датчики. Какие шеринговые самокаты появились в Минске?

Новости Беларуси. В Минске теперь можно взять в аренду новые самокаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У модели сразу несколько фишек. Во-первых, она больше предыдущей, а значит, устойчивее. Также есть цветные датчики, по которым пользователь может сразу понять: свободен самокат, арендован или неисправен. Есть держатель для телефона и беспроводная зарядка. На полной батарее самокат может ехать около двух часов. Активировать шеринг можно привычным способом: в приложении.