Как это – управлять машиной ГАИ? В Несвиже придумали необычный способ напомнить детям ПДД
Новости Беларуси. Безопасные каникулы: областная Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К ней уже успели присоединиться все экстренные службы и работники образования. Акция продлится до 4 апреля. Главная цель – напомнить школьникам важные правила.
Подробности – в материале Вероники Сайко.
Зима отступила, а это значит, что юные жители Минской области начали проводить все больше времени на улице. Скоро растает последний снег, в ход пойдут велосипеды и самокаты. А ведь за холодные месяцы правила дорожного движения подзабылись – надо напомнить. За это и взялись сотрудники ГАИ.
Иван Жибурт, старший инспектор дорожно-патрульной службы Несвижского РОВД:
Ежедневно осуществляется совместно с представителями отдела образования контроль за ношением светоотражающих элементов, ежедневно осуществляется контроль за использованием детских удерживающих устройств в автомобилях как в частном транспорте, так и автобусах, которые перевозят детей в сельской местности. Проводятся ежемесячно выступления в школах.
Учить правила в форме игры гораздо веселее. Поэтому в Несвиже для ребят из четвертых и пятых классов организовали целый квест. Сначала школьники разукрашивали дорожные знаки, потом – сами собирали автомобильную аптечку. Оказалось, родители у многих ребят ответственные: давно объяснили, что должно быть среди медикаментов первой необходимости.
Полина Шибко:
Когда мы едем в машине, иногда папа говорит, что эти знаки обозначают, иногда видим новые – папа тоже говорит, что это за знаки.
Затем по плану головоломки на тему безопасности. А еще тренировочная площадка для тех, кто подзабыл, как кататься на велосипеде.
Вероника Сайко, корреспондент:
Конечно, самой интересной для школьников стала площадка со спецтехникой ГАИ. Ребятам дали возможность не только посидеть за рулем служебного автомобиля, но и воспользоваться рацией.
Последний этап образовательного квеста – безопасная экскурсия. На школьном автобусе ребята вместе с сотрудником ГАИ выехали в город. По дороге инспектор показал опасные участки дороги и напомнил, как их переходить.
Ульяна Вашкевич:
Мне больше всего понравилось, когда мы решали ребус, потому что это было очень интересно и очень полезно для ума.
Насколько хорошо ты знаешь правила дорожного движения?
На все сто.
С начала 2021 года в Минской области произошло 13 ДТП с участием несовершеннолетних. 15 детей получили травмы. В шести случаях малышей перевозили с нарушениями ПДД: кто-то не был пристегнут, отсутствовало детское автокресло. А ведь за такое правонарушение родителям грозит штраф до 116 рублей. Однако взрослых должна пугать не административная ответственность, а понимание того, что беспечность может привести к трагедии.