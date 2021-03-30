Как это – управлять машиной ГАИ? В Несвиже придумали необычный способ напомнить детям ПДД

Новости Беларуси. Безопасные каникулы: областная Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К ней уже успели присоединиться все экстренные службы и работники образования. Акция продлится до 4 апреля. Главная цель – напомнить школьникам важные правила. Подробности – в материале Вероники Сайко.

Зима отступила, а это значит, что юные жители Минской области начали проводить все больше времени на улице. Скоро растает последний снег, в ход пойдут велосипеды и самокаты. А ведь за холодные месяцы правила дорожного движения подзабылись – надо напомнить. За это и взялись сотрудники ГАИ.

Иван Жибурт, старший инспектор дорожно-патрульной службы Несвижского РОВД:

Ежедневно осуществляется совместно с представителями отдела образования контроль за ношением светоотражающих элементов, ежедневно осуществляется контроль за использованием детских удерживающих устройств в автомобилях как в частном транспорте, так и автобусах, которые перевозят детей в сельской местности. Проводятся ежемесячно выступления в школах.

Учить правила в форме игры гораздо веселее. Поэтому в Несвиже для ребят из четвертых и пятых классов организовали целый квест. Сначала школьники разукрашивали дорожные знаки, потом – сами собирали автомобильную аптечку. Оказалось, родители у многих ребят ответственные: давно объяснили, что должно быть среди медикаментов первой необходимости.

Полина Шибко:

Когда мы едем в машине, иногда папа говорит, что эти знаки обозначают, иногда видим новые – папа тоже говорит, что это за знаки.

Затем по плану головоломки на тему безопасности. А еще тренировочная площадка для тех, кто подзабыл, как кататься на велосипеде.

Вероника Сайко, корреспондент:

Конечно, самой интересной для школьников стала площадка со спецтехникой ГАИ. Ребятам дали возможность не только посидеть за рулем служебного автомобиля, но и воспользоваться рацией.

Последний этап образовательного квеста – безопасная экскурсия. На школьном автобусе ребята вместе с сотрудником ГАИ выехали в город. По дороге инспектор показал опасные участки дороги и напомнил, как их переходить.

Ульяна Вашкевич:

Мне больше всего понравилось, когда мы решали ребус, потому что это было очень интересно и очень полезно для ума. Насколько хорошо ты знаешь правила дорожного движения? На все сто.