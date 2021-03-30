Александр Лукашенко: если вы этого не понимаете, я за оставшийся промежуток своей жизни президентской вам всем персонально объясню

Новости Беларуси. Президент поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. При этом правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос, кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, корреспондент:

Кто-то скажет: прошло время, пора что-то менять. Президент не отрицает. Но, так или иначе, основные полномочия останутся у главы государства. Александр Лукашенко не раз за совещание подчеркнул – у будущего Президента, чтобы особо придирчивые лишнего не додумывали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь Президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что если мы «растворим» Президента, будущего Президента (не меня это касается – будущего Президента), если мы его «растворим», имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет. Если вы этого не понимаете, я за оставшийся промежуток своей жизни президентской вам всем персонально объясню, кому это будет необходимо. Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать

Понятно, что децентрализация власти в тесной связке с конституционными поправками. Потому в течение года по вопросу изменений надо найти золотую середину. Каждое предложение – под личную ответственность инициаторов – то есть членов недавно созданной Конституционной комиссии. По сути, именно они сейчас собирают пазл будущего нашей страны.