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Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации

13 июня 2024 18:18
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что ж, эксклюзив специально для журналистской братии, хотя для медиасообщества нашей страны сегодня это был не единственный сюрприз. Все знали, что с назначением Владимира Перцова на должность заместителя главы Администрации Президента остается вакантной позиция министра информации. Все знали и даже не гадали, кто ее может занять.

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-1

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наверное, сегодня время выбрало его на этой должности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть вы, его не спрашивая, предлагаете его назначить?
– Нет. Мы с ним согласовали собеседование, у нас с ним были достаточно открытие разговоры: и у меня лично, и у Владимира Борисовича [Владимира Перцова – прим. ред.]. Это было решение не одного дня. Время было и подумать, и оказаться.
– То есть Перцов так, по-дружески, нажал на него?
– Я бы не сказал, что нажал. Просто Марату Сергеевичу [Марату Маркову – прим. ред.] мы объяснили, что сегодня более авторитетного человека в информационной среде… Есть и другие возможности, но это лучший кандидат на сегодняшний момент. Время такое, что сегодня лучший должен руководить информационной…

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-4

Александр Лукашенко:
Марат Сергеевич, так вы сами приняли решение или вас поддавили?

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:
Александр Григорьевич, я прекрасно понимаю, что время достаточно серьезное и работа на телеканале выстроена.

Президент часто в последнее время говорит о важности того, чтобы человек был на своем месте, бывает же так, что хороший работник – не очень хороший чиновник. Журналист – это еще и образ жизни, образ мышления. Даже сегодня во время назначения наряду с принятием задач, которые озвучивал Президент, озвучивания своего видения по их решению, Марат Марков интересовался судьбой своего авторского проекта на ОНТ.

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-7

Александр Лукашенко:
Главное – деньги, финансы. Вы их должны держать в руках и каждому давать по копейке туда, куда надо направляем – это главное для меня. Ну, организационно немножко поможете. Они же должны шевелиться, Перцов прежде всего.

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-10

Марат Марков:
Александр Григорьевич, у меня есть опыт работы аудитором. Я в свое время был сертифицированным аудитором, соответственно, вопросы финансов мне хорошо знакомы.
– Вот! Еще в резерв министра финансов его надо, может и больше. Это очень даже хорошо, что у вас есть ревизионная эта практика.
– Ну и юридическое образование позволяет так или иначе контролировать исполнение нормативных документов. Я с этим хорошо знаком.
– Будем считать, что фундамент вы создали в своей жизни и в государстве – это видно, работая и в средствах массовой информации. Ну а дальше будем потихоньку выстраивать стены, основное здание.
– То есть если программа не будет мешать основной работе…
– Нет, это только приветствуется, но желательно, чтобы уходя, подготовили замену еще лучше. Поэтому готовь, чтобы не отвлекался. Будешь курировать, где-то подключишься, приведешь, чтобы скучно не было, с кем-то интервью. Но у тебя должна быть хорошая замена. Когда она будет? Постарайся, чтобы она была.

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-13

Обезглавленным Второй национальный телеканал не останется. Сразу же стало известно имя нового руководителя. Игорь Луцкий спустя четыре года возвращается на Коммунистическую, 6, которую покинул переходя с должности директора нашего телеканала СТВ на позицию министра информации перед выборами в 2020-м. Потом стал главным идеологом и, наконец, сенатором. Со всех сторон знает специфику взаимодействия с телевизионщиками, да и с журналистами в целом, так что вопросов возникнуть не должно.

Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации-16

Игорь Луцкий, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Что касается жизненного опыта и прошедших каких-то моих должностей, то, конечно же, в этой части сотрудничества с органами государственного управления, с общественными организациями тоже будет подспорьем каналу и в принципе подспорьем в нашей информационной работе. Потому что сами по себе журналисты ничего не могут. Они могут лишь совместно со спикерами, с ломами так называемыми создавать ту информационную картину событий, происходящих в нашей стране.

Кстати, этот кандидат как раз не был очевидным, но, объясняя свой выбор, Президент четко обозначил: аппаратная устойчивость Игоря Луцкого должна помочь соседям СТВ по телецентру пройти важный для страны период. С сильной и привыкшей смело работать командой, нет сомнений, у него все получится.

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