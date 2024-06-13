Александр Лукашенко обозначил, чего ждёт от нового министра информации

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ж, эксклюзив специально для журналистской братии, хотя для медиасообщества нашей страны сегодня это был не единственный сюрприз. Все знали, что с назначением Владимира Перцова на должность заместителя главы Администрации Президента остается вакантной позиция министра информации. Все знали и даже не гадали, кто ее может занять.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наверное, сегодня время выбрало его на этой должности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть вы, его не спрашивая, предлагаете его назначить?

– Нет. Мы с ним согласовали собеседование, у нас с ним были достаточно открытие разговоры: и у меня лично, и у Владимира Борисовича [Владимира Перцова – прим. ред.]. Это было решение не одного дня. Время было и подумать, и оказаться.

– То есть Перцов так, по-дружески, нажал на него?

– Я бы не сказал, что нажал. Просто Марату Сергеевичу [Марату Маркову – прим. ред.] мы объяснили, что сегодня более авторитетного человека в информационной среде… Есть и другие возможности, но это лучший кандидат на сегодняшний момент. Время такое, что сегодня лучший должен руководить информационной…

Александр Лукашенко:

Марат Сергеевич, так вы сами приняли решение или вас поддавили? Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, я прекрасно понимаю, что время достаточно серьезное и работа на телеканале выстроена. Президент часто в последнее время говорит о важности того, чтобы человек был на своем месте, бывает же так, что хороший работник – не очень хороший чиновник. Журналист – это еще и образ жизни, образ мышления. Даже сегодня во время назначения наряду с принятием задач, которые озвучивал Президент, озвучивания своего видения по их решению, Марат Марков интересовался судьбой своего авторского проекта на ОНТ.

Александр Лукашенко:

Главное – деньги, финансы. Вы их должны держать в руках и каждому давать по копейке туда, куда надо направляем – это главное для меня. Ну, организационно немножко поможете. Они же должны шевелиться, Перцов прежде всего.

Марат Марков:

Александр Григорьевич, у меня есть опыт работы аудитором. Я в свое время был сертифицированным аудитором, соответственно, вопросы финансов мне хорошо знакомы.

– Вот! Еще в резерв министра финансов его надо, может и больше. Это очень даже хорошо, что у вас есть ревизионная эта практика.

– Ну и юридическое образование позволяет так или иначе контролировать исполнение нормативных документов. Я с этим хорошо знаком.

– Будем считать, что фундамент вы создали в своей жизни и в государстве – это видно, работая и в средствах массовой информации. Ну а дальше будем потихоньку выстраивать стены, основное здание.

– То есть если программа не будет мешать основной работе…

– Нет, это только приветствуется, но желательно, чтобы уходя, подготовили замену еще лучше. Поэтому готовь, чтобы не отвлекался. Будешь курировать, где-то подключишься, приведешь, чтобы скучно не было, с кем-то интервью. Но у тебя должна быть хорошая замена. Когда она будет? Постарайся, чтобы она была.

Обезглавленным Второй национальный телеканал не останется. Сразу же стало известно имя нового руководителя. Игорь Луцкий спустя четыре года возвращается на Коммунистическую, 6, которую покинул переходя с должности директора нашего телеканала СТВ на позицию министра информации перед выборами в 2020-м. Потом стал главным идеологом и, наконец, сенатором. Со всех сторон знает специфику взаимодействия с телевизионщиками, да и с журналистами в целом, так что вопросов возникнуть не должно.