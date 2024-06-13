Церемония вручения благодарностей и наград медицинским работникам прошла в Минске

Виталий Коктыш, врач-травматолог-ортопед 11-ой городской клинической больницы: День медработника особенно приятно праздновать, потому что именно в этот день нам приходят благодарности от всех наших пациентов, поздравления от родственников, друзей, знакомых. Просто приятно и греет душу, что люди видят, понимают, что я делаю. Мне очень приятно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Замечательно, что у нас есть такие профессиональные праздники, когда мы можем сказать медикам огромное спасибо за их труд, работу, за каждодневное участие в жизни нас. Ведь благодаря медикам мы рождаемся, выздоравливаем. Поэтому, конечно же, сегодня мы должны сказать им огромное спасибо, нацелить их на дальнейшую работу. Они всегда должны быть вместе с нами и бороться за то, чтобы наши люди были здоровы, не только лечить их, но и образовывать.