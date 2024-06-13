Лукашенко согласовал Луцкого на пост руководителя ОНТ
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси. Читайте здесь.
Место руководителя Министерства информации оставалось вакантным с апреля 2024 года, когда Владимира Перцова назначили заместителем главы Администрации Президента. Теперь ответственность за информационную сферу возложена на Марата Маркова, который прежде возглавлял ОНТ.
Как подчеркнул назначенец, революции в Министерстве не будет, та линия, которую выстраивали в последние несколько лет, показала себя как стратегически верная. Тем не менее задачи обозначены, их выполнение крайне важно, в том числе с учетом электорального периода, который уже начался. Это доминирование отечественных СМИ в рамках собственного информационного поля, а также донесение правды вовне.
Отметим, сегодня же глава государства согласовал на освободившуюся должность председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Игоря Луцкого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что предлагались другие кандидатуры. И неплохих журналистов. Но я просто их пожалел. Мы можем их угробить. Ты же работал в госструктурах, знаешь эти все подходы. Он тоже работал, авторитетный человек. Вот он придет завтра в коллектив, а журналисты, они же такие… А к нему претензий не предъявишь. Аксакал пришел. Дальше пусть добавляет. Дальше его уже будет коллектив оценивать, и здесь тоже, по тому, как он будет работать. А так у него авторитет хороший. Тех ребят, которых предлагали, я боюсь их просто потерять. Они не чиновники, они хорошие журналисты. Они коллектив знают. Но тут все-таки руководителем надо быть.
Также Президент утвердил кандидата на должность посла в Кыргызстане. И определил помощника – инспектора по Минской области.