Лукашенко согласовал Луцкого на пост руководителя ОНТ

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси. Читайте здесь.

Место руководителя Министерства информации оставалось вакантным с апреля 2024 года, когда Владимира Перцова назначили заместителем главы Администрации Президента. Теперь ответственность за информационную сферу возложена на Марата Маркова, который прежде возглавлял ОНТ. Как подчеркнул назначенец, революции в Министерстве не будет, та линия, которую выстраивали в последние несколько лет, показала себя как стратегически верная. Тем не менее задачи обозначены, их выполнение крайне важно, в том числе с учетом электорального периода, который уже начался. Это доминирование отечественных СМИ в рамках собственного информационного поля, а также донесение правды вовне.

Отметим, сегодня же глава государства согласовал на освободившуюся должность председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Игоря Луцкого.