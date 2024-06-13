Лукашенко: чиновник, государственный служащий должен бывать в Академии управления постоянно!

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра.

Александр Лукашенко давно настоятельно просил навести порядок и привести учреждение образования в состояние, которое бы соответствовало названию и статусу. Но что-то шло не так, и среди слушателей Академии управления частенько оказывались люди, которым, в общем-то, не то, что знания, но и диплом не нужен. Управлять они не планируют, а возможностью получить допграфу в биографии, то почему бы и не воспользоваться. За обучение платят-то госорганизации с расчетом получить квалифицированных управленцев. Разве мы на столько богаты, что можем себе позволить халатный подход?