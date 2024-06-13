Лукашенко: чиновник, государственный служащий должен бывать в Академии управления постоянно!

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра.
Александр Лукашенко давно настоятельно просил навести порядок и привести учреждение образования в состояние, которое бы соответствовало названию и статусу. Но что-то шло не так, и среди слушателей Академии управления частенько оказывались люди, которым, в общем-то, не то, что знания, но и диплом не нужен. Управлять они не планируют, а возможностью получить допграфу в биографии, то почему бы и не воспользоваться. За обучение платят-то госорганизации с расчетом получить квалифицированных управленцев. Разве мы на столько богаты, что можем себе позволить халатный подход?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию или в охотничий коллектив. Невозможно было вступить. Биография у тебя хорошая. Ты видел на разных уровнях эту работу, государственную службу на разных уровнях. Ты надежный и преданный человек, профессионал, я надеюсь. Но если думаешь, что там будет легче, чем на предыдущей работе, ошибаешься. Тяжелейшая работа, притом уже под моим контролем. Я постоянно буду им задавать вопросы в Администрации: а как, где и прочее. Ну и привлекать всех нас надо в разных формах к обучению, преподаванию в этой Академии. Чиновник, государственный служащий должен бывать в Академии постоянно. Я не говорю, что он там лекции должен читать. Но любой госслужащий, они же информированы и обладают большим опытом и информацией, и донести это до наших слушателей в Академии или студентов очень важно.
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