«Сила белорусской женщины – в семье». Пообщались с педагогом-психологом бобруйского колледжа
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Мне хотелось помогать людям. Я очень люблю детей и сейчас работаю с детьми. Мне это очень нравится. Где-то можно направить, подсказать. Когда у тебя есть мудрые педагоги рядом, это довольно-таки значимо в жизни каждого человека.
Екатерина Крамко, педагог-психолог Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа:
У меня была мечта детства стать психологом, и в 2020 году я решила пойти учиться на психолога. В этом году нашему учреждению образования исполняется 80 лет. Это старейший колледж в Бобруйске.
Екатерина Крамко:
Детки у нас непростые. У нас около 60 человек с психофизическими особенностями. Работаем с сиротами, у нас около 30 сирот, 26 из них на гособеспечении. Это дети, за которых мы полностью несем ответственность. Также работаем с подростками, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа, реабилитация. Работаем с семьями, находящимися в социально опасном положении. Как педагоги мы обязаны найти эту ниточку, чтобы дети понимали, что их здесь любят, ценят и это не просто образовательный процесс, а часть их жизни.
Екатерина Крамко:
Моя семья – это то, ради чего я живу. Ради своих детей, ради своего супруга. Сила белорусской женщины – в семье. Ты знаешь, что у тебя есть тыл, не боишься падать, идти вперед. Приходишь домой, закрывается дверь – и там совершенно другой мир. Тебе не надо бороться, кому-то что-то доказывать. Дом – это спокойствие, самое уютное и безопасное место на земле.
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