«Сила белорусской женщины – в семье». Пообщались с педагогом-психологом бобруйского колледжа

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Мне хотелось помогать людям. Я очень люблю детей и сейчас работаю с детьми. Мне это очень нравится. Где-то можно направить, подсказать. Когда у тебя есть мудрые педагоги рядом, это довольно-таки значимо в жизни каждого человека.