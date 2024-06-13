Лукашенко – чиновникам: «Вы должны организовывать процесс, вы должны за всеми процессами наблюдать»

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра.

В Академии управления готовят кадры, в том числе и для местной вертикали. Сегодня вместе с ректором был десяток таких, которым предстоит взять ответственность за районы областей и столицы. В напутствии Президента ничего нового в плане требований и акцентов, но важно их проговорить еще раз, чтобы потом не сказали, что не слышали сами и те, кто выше. Да, Александр Лукашенко прекрасно осведомлен о специфике работы вертикали и региональных особенностях.