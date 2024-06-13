Лукашенко – чиновникам: «Вы должны организовывать процесс, вы должны за всеми процессами наблюдать»
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Обновления в дипкорпусе, а также местной вертикали власти. 13 июня Александр Лукашенко назначил помощника Президента по Минской области и ректора Академии управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые решения также приняты по двум министерствам. Так, развивать социальную политику Беларуси отныне будет Наталья Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве в должности заместителя министра.
В Академии управления готовят кадры, в том числе и для местной вертикали. Сегодня вместе с ректором был десяток таких, которым предстоит взять ответственность за районы областей и столицы. В напутствии Президента ничего нового в плане требований и акцентов, но важно их проговорить еще раз, чтобы потом не сказали, что не слышали сами и те, кто выше. Да, Александр Лукашенко прекрасно осведомлен о специфике работы вертикали и региональных особенностях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы по разным причинам, порой от себя не зависящим, не дорабатываете. Потому что губернаторы слишком пережимают, не дают возможность раскрыться и более свободно работать. Правда, не везде. В Гомельской, Витебской. Могилевской, восточных областях – у нас работы огромное поле деятельности. Там никто никому мешать не будет. Потому, дай бог, результат чтобы был. Может, где-то в других областях губернаторы больше власть держат в своем кулаке, где-то не доверяя руководителям. Поэтому я вас сразу ориентирую и всегда говорю: вы президенты на своей территории. Вы должны организовывать процесс, вы должны за всеми процессами наблюдать. Начиная от прав человека, у нас никаких омбудсменов нет. Подробности.
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