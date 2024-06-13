Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Ряд назначений согласовал глава государства. В том числе кандидатуру на пост ректора Академии управления при Президенте. Им стал Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента. Подробности.
Глава государства ориентирует с большей ответственностью подходить к отбору будущих студентов. Так называемая золотая сотня, те, кто учатся на бюджете, должны быть исключительно государственными и надежными людьми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо реформировать Академию в том плане, что учиться там должны те, кому надо. То, что для государства нужно. Не просто они там в кадровом реестре Президента или еще где-то – давай их всех чохом туда поведем. Кому надо, кому не надо. Некоторые закончили Академию управления, я их неплохо знаю, она им и не нужна была. Они без Академии хорошо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги? Нам надо вместе с Администрацией выработать четкую систему, кто должен получать образование в Академии. Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию или в охотничий коллектив.
Говоря о качестве преподавания в Академии, Александр Лукашенко настоятельно рекомендовал привлекать к этой деятельности чиновников, тех, кто может поделиться реальным опытом и знает тонкости государственной службы. Президент предупредил нового ректора: легко не будет.
Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси. Читайте здесь.