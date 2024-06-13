Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Ряд назначений согласовал глава государства. В том числе кандидатуру на пост ректора Академии управления при Президенте. Им стал Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента. Подробности .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо реформировать Академию в том плане, что учиться там должны те, кому надо. То, что для государства нужно. Не просто они там в кадровом реестре Президента или еще где-то – давай их всех чохом туда поведем. Кому надо, кому не надо. Некоторые закончили Академию управления, я их неплохо знаю, она им и не нужна была. Они без Академии хорошо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги? Нам надо вместе с Администрацией выработать четкую систему, кто должен получать образование в Академии. Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию или в охотничий коллектив.

Говоря о качестве преподавания в Академии, Александр Лукашенко настоятельно рекомендовал привлекать к этой деятельности чиновников, тех, кто может поделиться реальным опытом и знает тонкости государственной службы. Президент предупредил нового ректора: легко не будет.