Александр Лукашенко – новому гендиректору СТВ Кириллу Казакову: «Я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. У вас тоже один из ведущих каналов. Появилось много новых лиц толковых, патриотичных. Появилось очень много молодежи, появились новые программы. Ну вы же не в стороне были от этого, знаете лучше меня, что там происходит. Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась.

Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива