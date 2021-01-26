Александр Лукашенко – новому гендиректору СТВ Кириллу Казакову: «Я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся»

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гендиректором телеканала СТВ с этого дня стал Кирилл Казаков. Президент отметил, что канал заметно вырос и занял ведущее место в медиапространстве страны.
Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. У вас тоже один из ведущих каналов. Появилось много новых лиц толковых, патриотичных. Появилось очень много молодежи, появились новые программы. Ну вы же не в стороне были от этого, знаете лучше меня, что там происходит. Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась.
Кирилл Казаков: я пообщался с Президентом и услышал слова благодарности в сторону коллектива
С 2017 Кирилл Казаков занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала.