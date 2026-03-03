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Новости по тегу #Андрей Любимов

Панихида в память о погибших сотрудниках и военнослужащих внутренних войск прошла в Минском районе
03 марта 2026 07:24

Панихида в память о погибших сотрудниках и военнослужащих внутренних войск прошла в Минском районе

Белорусы проголосовали за светлое будущее! Как прошли выборы в регионах страны?
27 января 2025 18:15

Белорусы проголосовали за светлое будущее! Как прошли выборы в регионах страны?

В Витебской области ряды милиции пополнили около 50 молодых сотрудников
30 июля 2024 17:53

В Витебской области ряды милиции пополнили около 50 молодых сотрудников

Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы
27 июня 2024 08:43

Витебский гарнизон перешёл на усиленный вариант несения службы

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого
25 апреля 2024 18:02

Тищенко: нацбезопасность – это вопрос не только силовиков или государства, это вопрос каждого

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь
25 апреля 2024 08:38

Алексей Волков: мы должны быть готовы ответить странам, которые планируют нападение на Беларусь

Новые меры ответственности для живодёров! Как новый закон Президента защитит питомцев?
01 апреля 2024 18:31

Новые меры ответственности для живодёров! Как новый закон Президента защитит питомцев?

Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом
31 августа 2023 07:33

Овчарка, которую изъяли у пьяной витебчанки из-за жестокого обращения, обрела новый дом

В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты
28 августа 2022 08:23

В Орше задержан мужчина, который жестоко убил работницу почты

Убийство 25-летней девушки в Витебске – подозреваемый задержан
11 августа 2022 07:56

Убийство 25-летней девушки в Витебске – подозреваемый задержан

«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?
18 июля 2022 19:54

«Особое внимание – дорожной безопасности». Как прошли фестивальные дни у витебской милиции?

«Мы это подробно обсуждали». Лукашенко рассказал о планах Запада напасть на Россию
12 июля 2022 12:54

«Мы это подробно обсуждали». Лукашенко рассказал о планах Запада напасть на Россию