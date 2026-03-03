Новости по тегу #Андрей Любимов

Богослужение посетили представители руководства УВД Минского облисполкома, а также родственники и коллеги тех, кто не вернулся со службы.
Организованно, спокойно, слаженно и без происшествий – именно так характеризуют эту электоральную кампанию те, кто непосредственно участвовал в организации на местах, от избирательных комиссий до управлений внутренних дел и МЧС.
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