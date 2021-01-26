Проверка исправности газового оборудования. Когда необходимо проводить и как осуществляется диагностика?

Чтобы погода в доме была комфортной и безопасной, перед использованием газового оборудования следует проследить за состоянием его дымовых и вентиляционных каналов. Для этого обращаемся к специалистам.

Виталий Белевич, инженер эксплуатационной организации:

Выполняем визуальный осмотр на чистоту дымового канала, производим измерение воздушного потока. Тяга в дымоходе устойчивая, опрокидывания и прерываний нет – дымоход в порядке. Проверяем чистоту, производим замер по скорости воздушного потока. Тяга устойчивая, прерываний, опрокидывания не происходит. При работе газового оборудования необходимо обеспечить приток наружного воздуха для нормальной работы газового водонагревателя – открыть окошко.

В многоквартирных жилых домах эта обязанность возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, либо на управляющих общим имуществом домовладения, а в одноквартирных жилых домах – на их собственников. Дмитрий Герасимович, мастер по системам естественной бытовой вентиляции:

На данный момент производим прочистку дымового канала газовых водонагревателей. Груз дошел до упора, поднимаем. Прочистка дымового канала произведена, удаляем засорения. Приступаем к следующему.

Зимой такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в неделю и в период резкого понижения температуры. В противном случае, отопительная система может отключиться, выйти из строя, а в ситуации неисправности автоматики безопасности или неправильной эксплуатации привести к отравлению угарным газом.

Ольга Савченкова, инспектор ГУ «Госэнергонадзор»:

Стоит напомнить, что своевременную проверку дымовых вентиляционных каналов необходимо выполнять и в плановом порядке. Для домов с газовыми водонагревателями, с газовыми колонками и дымовыми каналами, выполненными из кирпича, – не реже одного раза в три месяца. Для домов, где установлено отопительное и газовое оборудование и дымовые каналы выполнены из иного строительного материала – сталь, асбестоцемент – не реже одного раза в год. Также необходимо проверять тягу перед использованием газоиспользующего оборудования и в процессе его работы.