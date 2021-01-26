Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По военному говоря, вы человек обстрелянный последними событиями, да и грамотный человек. В Совбезе это, считайте, главный помощник Президента по работе с силовыми структурами. Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником Генерального штаба. Образованный, знающий человек. В последнее время я очень близко увидел вас в деле. Ну, не хотелось бы, чтобы вы зазнались, но знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России. Мы это знали и понимали еще с руководством России еще в середине прошлого года. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним.

То же самое могу сказать и по Комитету государственного контроля. Мне оперативность нравится последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. Что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать. Но есть и ваши классические специфические задачи: бюджет и собственность. Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев – ну, конечно, значительно меньше, чем это было пять лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета – жесточайший контроль за расходованием денежных средств.