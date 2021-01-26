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Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

26 января 2021 10:49
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Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»-1

Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля Президент доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя этого же ведомства.

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»-4

Глава государства отметил продуктивную работу новых руководителей на прежних местах и поставил перед ними конкретные задачи. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы и жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. 

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По военному говоря, вы человек обстрелянный последними событиями, да и грамотный человек. В Совбезе это, считайте, главный помощник Президента по работе с силовыми структурами. Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником Генерального штаба. Образованный, знающий человек. В последнее время я очень близко увидел вас в деле. Ну, не хотелось бы, чтобы вы зазнались, но знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России. Мы это знали и понимали еще с руководством России еще в середине прошлого года. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним.  

То же самое могу сказать и по Комитету государственного контроля. Мне оперативность нравится последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. Что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать. Но есть и ваши классические специфические задачи: бюджет и собственность. Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев – ну, конечно, значительно меньше, чем это было пять лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета – жесточайший контроль за расходованием денежных средств.

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»-10

Новых руководителей получили и ведущие в своих сферах предприятия. Химический флагман «ГродноАзот» возглавил Игорь Ляшенко. Гендиректором телеканала СТВ с 26 января стал Кирилл Казаков.

Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»-13

Перестановки и в местной вертикали. Так, ответственным за Брестский регион Президент назначил бывшего помощника –инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко. Новый губернатор, уверен глава государства, с предстоящими обязанностями хорошо знаком. А потому все проблемные вопросы юго-западной области должен взять под свой контроль. Согласованы также председатель Климовичского райисполкома, им стал Михаил Демидов, и член Витебского облисполкома – Андрей Любимов.

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