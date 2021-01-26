Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля Президент доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя этого же ведомства.
Глава государства отметил продуктивную работу новых руководителей на прежних местах и поставил перед ними конкретные задачи. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы и жестко реагировать на любые попытки раскачать страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По военному говоря, вы человек обстрелянный последними событиями, да и грамотный человек. В Совбезе это, считайте, главный помощник Президента по работе с силовыми структурами. Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником Генерального штаба. Образованный, знающий человек. В последнее время я очень близко увидел вас в деле. Ну, не хотелось бы, чтобы вы зазнались, но знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России. Мы это знали и понимали еще с руководством России еще в середине прошлого года. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним.
То же самое могу сказать и по Комитету государственного контроля. Мне оперативность нравится последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. Что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать. Но есть и ваши классические специфические задачи: бюджет и собственность. Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев – ну, конечно, значительно меньше, чем это было пять лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета – жесточайший контроль за расходованием денежных средств.
Новых руководителей получили и ведущие в своих сферах предприятия. Химический флагман «ГродноАзот» возглавил Игорь Ляшенко. Гендиректором телеканала СТВ с 26 января стал Кирилл Казаков.
Перестановки и в местной вертикали. Так, ответственным за Брестский регион Президент назначил бывшего помощника –инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко. Новый губернатор, уверен глава государства, с предстоящими обязанностями хорошо знаком. А потому все проблемные вопросы юго-западной области должен взять под свой контроль. Согласованы также председатель Климовичского райисполкома, им стал Михаил Демидов, и член Витебского облисполкома – Андрей Любимов.