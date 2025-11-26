Страсть к необычным артефактам – что коллекционируют белорусы, узнали у эксперта

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В цифровую эру кажется, все мгновенно и быстротечно. Но находятся люди, которые всерьез увлечены тем, что хранит память о прошлом. Они коллекционеры. Их хобби – сохранение живой истории. В 2025 году коллекционному движению Беларуси исполняется 100 лет. Наши герои – те самые люди, которых объединила страсть к необычным артефактам.

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

Я лично собираю почтовые марки, открытки и собираю также утюги. Наше объединение является правопреемником минского городского клуба коллекционеров. В настоящее время в наших рядах объединено более 800 человек. Основные направления коллекционирования: нумизматика – монеты, бонистика – денежные знаки, филателия – марки, почтовые конверты. Члены сообщества коллекционеров живут по всему миру. Личные встречи в Минске, Бресте, Гродно и других городах республики развивают это движение.

Борис Васильев:

Для коллекционеров очень важно иметь место сбора, где встречаться, обмениваться, потому что в одиночку коллекционировать очень трудно. В каждой области зарегистрированы структуры клубные. Основные, конечно, встречи проходят в городе Минске – это ДК железнодорожников и ДК МАЗ. В настоящее время у нас проходит три таких больших выставки. В Борисовской центральной районной библиотеке игрушек советского периода. В Дворце искусства выставка на спортивную тему. В Академии управления при Президенте Республики Беларусь у нас проходит сейчас выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для некоторых коллекционирование – это призвание, ставшее стилем жизни, как для Виктора Суворова. Его коллекции лотерейных билетов уже более 40 лет. Есть и другое уникальное собрание – фарфоровые статуэтки.